Uomini e Donne anticipazioni oggi 13 gennaio | Trono classico o over?

Primo appuntamento della settimana per Uomini e Donne, il programma televisivo più seguito del primo pomeriggio dal pubblico di Canale 5. Il dating show condotto da Maria De Filippi vede protagonisti, per questo lunedì, i cavalieri e le dame del Trono Over.

Protagonista del Trono più amato è come sempre Gemma Galgani, pronta a prendere decisioni importanti sul suo futuro sentimentale.

Di seguito, le anticipazioni della puntata di lunedì 13 gennaio 2020, in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 13 gennaio 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne su Witty, la puntata di oggi parlerà del trono Over. Dopo aver chiuso la sua relazione con Juan Luis Ciano, la dama è pronta a ripartire dopo l’ennesima delusione amorosa. La piemontese sembra avere un nuovo spasimante, Marcello.

Il cavaliere però fa sapere che non intende frequentare esclusivamente la Galgani, ma che sta cercando di conoscere allo stesso tempo anche Anna Tedesco. Il fatto di doversi contendere con un’altra donna lo stesso uomo manderà Gemma su tutte le furie. Tanto che, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma deciderà di chiudere immediatamente la conoscenza con Marcello.

L’uomo proverà a farla ragionare dicendo che si conoscono ancora da troppo poco tempo per dedicarsi a una sola persona, ma lei non vuole sapere ragioni. Per la dama torinese si tratta dunque dell’ennesima conoscenza finita male. Quali saranno le sue prossime mosse? C’è addirittura chi ipotizza che possa lasciare Uomini e Donne.

Non mancheranno, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, delle rivelazioni molto compromettenti da parte di Gianni Sperti su Anna Tedesco. L’opinionista dirà che la donna ha pubblicizzato il negozio del cavaliere Marcello nel suo account Instagram. Un gesto che dimostrerebbe come la dama stia cercando solo visibilità tramite il programma di Mediaset. Anna rimanderà al mittente ogni accusa.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, lunedì 13 gennaio 2020, dalle ore 14,45 su Canale 5.