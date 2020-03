Uomini e Donne anticipazioni oggi 12 marzo | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi. La puntata di questo giovedì, 12 marzo 2020, vedrà come protagonista il Trono Over. Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo giovedì 12 marzo 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata dell 12 marzo 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio, a Uomini e Donne ci sarà spazio per il Trono Over. In particolare protagonista sarà Veronica Ursida, che nel corso dell’ultima puntata era stata attaccata per una presunta relazione che starebbe intrattenendo fuori dal programma. È davvero così? Come si difenderà la dama?

In particolare la donna ce l’avrà con Andrea, suo ex cavaliere. La dama confermerà che, un ragazzo l’ha contattata su Instagram per farle una rivelazione clamorosa. Sembra infatti che Andrea, mentre frequentava Veronica, sarebbe uscito con una ragazza al di fuori del programma di Maria De Filippi e i due si sarebbero addirittura baciati. Una sorta di rivincita, insomma, per la Ursida.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, il ragazzo negherà tutto. Chi dice la verità e chi invece mente? Incarnato chiederà scusa a Veronica Ursida per averla fatta piangere la settimana prima. La dama però non accetterà queste scuse. Veronica lo accuserà addirittura di essere una persona falsa e scorretta. La Ursida, comunque, sta provando ad andare avanti e nel corso della puntata di oggi dirà di essere uscita col nuovo cavaliere napoletano che si chiama Giovanni.

L’uomo però sta contemporaneamente sta sentendo anche Roberta Di Padua, la quale non sarà disponibile a proseguire questo triangolo. Presto Giovanni sarà costretto a scegliere tra le due. Da segnalare come, a causa dell’emergenza Coronavirus, la puntata andrà in onda senza pubblico in studio e dame e cavalieri saranno distanziati uno dall’altro di almeno un metro. Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 12 marzo 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

Potrebbero interessarti Harry Potter, la saga completa torna in tv su Italia 1 Ascolti tv mercoledì 11 marzo 2020: Speciale Tg1, Grande Fratello Vip, Sopravvissuto – The Martian Ricchi di Fantasia: il cast del film in onda su Rai 1