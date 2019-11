Uomini e Donne anticipazioni oggi 11 novembre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 11 novembre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il quarto appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di lunedì 11 novembre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata al Trono Over e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 11 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata dell’11 novembre 2019, cosa succede

Nella puntata di questo lunedì pomeriggio, Uomini e Donne darà spazio al Trono Over.

Tra le anticipazioni della puntata, vediamo risaltare il nome di Gemma su tutti gli altri. La Galgani apparirà emozionata per essere uscita con il nuovo cavaliere Juan Luis e Tina, per scherzare, chiamerà il medico in studio per farle passare la tachicardia d’amore.

Juan deciderà poi di farle una serenata dedicandole una canzone sdolcinata e Gemma sarà visibilmente colpita dal gesto. Ma si parlerà anche di Jean Pierre in questa puntata, che prosegue con la conoscenza di due dame del Trono Over di Uomini e Donne.

Nella puntata di questo lunedì 11 novembre si parlerà ancora di Ida e Riccardo, da poco tornati insieme ma la crisi non sembra essere ancora scongiurata.

Riccardo accuserà la fidanzata di non dimostrare grande interesse nei suoi confronti e Ida replicherà con una domanda molto diretta: “Ma tu sei innamorato come la prima volta?” spiazzandolo.

Riccardo, messo alle strette, ammetterà che tra i due ci sono troppe incomprensioni e non riescono a comunicare.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, lunedì 11 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.