Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi

Anche questa sera torna l’appuntamento con Un’ora sola vi vorrei, il programma condotto da Enrico Brignano e sua moglie Flora Canto, oramai partner inseparabile non soltanto nella sfera privata ma anche professionale. Il duo torna protagonista della prima serata di Rai 2 con una nuova puntata, seppur in replica. Il programma ha riscosso successo già con le precedenti edizioni, ma per combattere la monotonia dell’estate la Rai ha ben pensato di regalare ai telespettatori un bis. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in replica questa sera martedì 23 agosto 2022.

Anticipazioni e ospiti della puntata di oggi

La puntata che va in onda questa sera prevede diversi ospiti che divideranno il palco con Enrico Brignano. Pare che quella in onda questa sera sia la replica della puntata già andata in onda il 20 ottobre 2020. Si parlerà di diversi temi che, nonostante l’avanzare del tempo, restano sempre attuale come ad esempio l’impatto delle fake news tirando in ballo anche il caso di Tom Cruise a Roma. Brignano si concederà anche un monologo con la trama di Mission Impossible 7 annessa. Ospite della serata invece sarà Nina Zilli, amatissima cantante italiana.

Un’ora sola vi vorrei streaming e TV

Dove vedere Un’ora sola vi vorrei in streaming e TV? Il programma va in onda in replica martedì 23 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 2. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per la versione HD. Se vi interessa seguire il programma in streaming potete accedere a RaiPlay.