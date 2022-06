Una voce per Padre Pio streaming e diretta tv: dove vedere l’evento

Una voce per Padre Pio è un evento che ogni anno si svolge nel paese natale del Santo e che viene trasmesso in diretta su Rai 1 anche questo sabato 25 giugno 2022. L’appuntamento di quest’anno coinvolge Mara Venier, regina della domenica che prende le distanze dal suo studio di Domenica In e si dirige in Piazza Santissima Annunziata di Pietralcina per condurre una serata anche all’insegna della musica. Sono tantissimi gli artisti che le faranno compagnia sul palco nel corso della serata, come Albano, Giuseppe Fiorello, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, i Matia Bazar, i Ricchi e Poveri e Shel Shapiro. Ma dove seguire Una voce per Padre Pio in diretta TV e live streaming?

In TV

Come già anticipato, Una voce per Padre Pio va in onda in diretta televisiva sabato 25 giugno 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21:25 su Rai 1. Si tratta di un evento di beneficenza a cui partecipano diversi artisti musicali e che Viale Mazzini manda in onda in diretta dalla Piazza Santissima Annunziata di Pietralcina, paese natale di Padre Pio. Il canale per seguire la diretta TV è disponibile al tasto 1 del telecomando, in chiaro, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale anche al tasto 101.

Una voce per Padre Pio streaming

Ma non solo TV. Una voce per Padre Pio è disponibile anche in live streaming. Come seguire l’evento in diretta? Semplice: basterà accedere a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti Rai in modo gratuito previa registrazione. Una volta effettuato il login anche tramite i social sarà possibile selezionare il canale di riferimento, in questo caso Rai 1, dal menù a tendina e seguire la diretta anche tramite desktop o via app.