Una voce per Padre Pio 2021: gli ospiti e i cantanti

Una voce per Padre Pio 2021 è la tradizionale serata di beneficienza in onda su Rai 1 questa sera, domenica 4 luglio, alle ore 21.25 con la conduzione di Mara Venier. Come da tradizione non mancheranno gli ospiti, i cantanti e i momenti di spettacolo e intrattenimento. Si potranno inoltre fare delle donazioni attraverso il numero solidale – 45.53.1 – per sostenere i progetti di “Una voce per Padre Pio onlus” a favore delle persone che non hanno risorse economiche o che necessitano di attenzione, cura, assistenza, conforto e ascolto. Ma vediamo insieme chi sono gli ospiti di Una voce per Padre Pio 2021.

Sul palco alcuni artisti tra i più amati dal pubblico, che hanno un rapporto speciale con il Santo di Pietralcina. Ci saranno Al Bano, Romina Power e la soprano Katia Ricciarelli. E ancora Gigi D’Alessio e Orietta Berti. La cantante è reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo ed è attualmente in vetta alle classifiche grazie al tormentone estivo Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro.

A Una voce per Padre Pio 2021 anche Giulia Stabile, la giovane ballerina vincitrice della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Non mancheranno momenti di riflessione, testimonianze di fede e storie di persone comuni. Ci saranno inoltre collegamenti con il borgo antico del paese per raccontare l‘infanzia e la giovinezza di Francesco Forgione, ovvero il futuro Padre Pio da Pietralcina. Le esibizioni di Una voce per Padre Pio sono accompagnate dall’Orchestra Suoni del Sud, fondata nel 1992, e diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Nel corso della serata, oltre alla musica e agli ospiti, ascolteremo storie umane, esperienze di fede che rimandano agli insegnamenti del Santo di Pietrelcina.

Streaming e tv

Dove vedere Una voce per Padre Pio 2021? Il programma condotto da Mara Venier, come detto, va in onda oggi – 4 luglio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.