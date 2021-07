Una voce per Padre Pio 2021: anticipazioni e ospiti Mara Venier Rai 1

Questa sera, domenica 4 luglio, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda Una voce per Padre Pio, la tradizionale serata di beneficienza legata al Santo di Pietralcina e condotta quest’anno da Mara Venier. Non mancheranno come di consueto gli ospiti, la musica e i momenti dedicati alla religione e alla solidarietà. Di seguito tutte le anticipazioni e le informazioni su come donare.

Anticipazioni e ospiti

La manifestazione benefica, ideata nel 2000 da Enzo Palumbo, è dedicata alla promozione della raccolta fondi volta a finanziare alcune iniziative solidali in favore anche dei Paesi del terzo mondo. Una voce per Padre Pio 2021 va in onda su Rai 1 questa sera, domenica 4 luglio 2021, alle 21.25 con la conduzione di Mara Venier. Una serata di musica, religione e solidarietà che da 21 anni è diventata un appuntamento fisso per raccontare e ascoltare storie umane, esperienze di fede che rimandano agli insegnamenti del Santo di Pietrelcina.

Quest’anno inoltre la manifestazione ritorna nella sua location abituale, il Parco Colesanti di Pietrelcina, in provincia di Benevento, il borgo natio di Padre Pio. Nel 2020 infatti, a causa della pandemia, la serata fu organizzata negli studi televisivi della Rai. Un modo quindi per festeggiare un quasi ritorno alla normalità, per cui le parole d’ordine dell’edizione 2021 di Una voce per Padre Pio saranno speranza, rinascita e gioia. Nel corso della serata gli spettatori saranno chiamati a fare delle donazioni per le persone più bisognose d’Italia e dell’Africa.

Come di consueto, accanto alle storie e ai collegamenti con il borgo antico di Pietrelcina dove Francesco Forgione ha vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza prima di diventare Padre Pio, ci sarà tanta musica. Vediamo allora gli ospiti e i cantanti di Una voce per Padre Pio 2021. Sul palco alcuni artisti tra i più amati dal pubblico, che hanno un rapporto speciale con il Santo di Pietralcina. Ci saranno Al Bano, Romina Power e la soprano Katia Ricciarelli. E ancora Gigi D’Alessio e Orietta Berti. La cantante è reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo ed è attualmente in vetta alle classifiche grazie al tormentone estivo Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro.

A Una voce per Padre Pio 2021 anche Giulia Stabile, la giovane ballerina vincitrice della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Non mancheranno momenti di riflessione, testimonianze di fede e storie di persone comuni. Ci saranno inoltre collegamenti con il borgo antico del paese per raccontare l‘infanzia e la giovinezza di Francesco Forgione, ovvero il futuro Padre Pio da Pietralcina. Le esibizioni di Una voce per Padre Pio sono accompagnate dall’Orchestra Suoni del Sud, fondata nel 1992, e diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

Una voce per Padre Pio 2021: come donare

Abbiamo visto gli ospiti, ma come fare per donare a Una voce per Padre Pio 2021? La fondazione Una Voce Per Padre Pio Onlus sostiene iniziative benefiche a livello nazionale e internazionale. Tra i progetti svolti in Italia la fondazione segue il programma Aggiungi un posto a tavola, per donare dei beni di prima necessità alle famiglie indigenti. Ma anche Fratello studio e sorella scuola in cui degli educatori e una logopedista organizzano delle attività di assistenza allo studio durante tutto l’anno scolastico. Entrambi sono sostegno dei quartieri di Napoli Ponticelli-Barra e San Giovanni e alla città di Pompei.

L’associazione legata al Santo di Pietralcina però opera soprattutto in Africa dove si occupa di progetti realizzati in Costa D’Avorio, Togo, Madagascar e Burkina Faso che sono rivolti soprattutto ai bambini meno fortunati. Gli spettatori che vogliono dare un contributo, possono donare fino a domenica 11 luglio donando 2 euro con un sms al numero solidale 45531 oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa.

Streaming e tv

Dove vedere Una voce per Padre Pio 2021? Il programma condotto da Mara Venier, come detto, va in onda oggi – 4 luglio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.