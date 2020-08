Una storia da cantare, l’omaggio a Lucio Battisti in replica su Rai 1

Questa sera, sabato 8 agosto 2020, va in onda in replica su Rai 1 – in prima serata – Una storia da cantare, uno spettacolo condotto da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero dall’Auditorium Rai di Napoli dedicato ai grandi cantautori italiani: la puntata di questa sera vede come protagonista Lucio Battisti, cantautore e compositore tra i più influenti, apprezzati e amati della storia della musica italiana. L’artista di Poggio Bustone che ha creato versi e melodie immortali e ancora capaci di conquistare le giovani generazioni. Una storia da cantare con Lucio Battisti va in onda a partire dalle 21,25, su Rai 1.

Una storia da cantare Lucio Battisti: gli ospiti della serata

Tra gli ospiti in studio, non poteva mancare ovviamente Mogol, che con Battisti ha dato vita ad un’incredibile produzione di successi senza tempo: da “Mi ritorni in mente” a “Non è Francesca”, passando da “Emozioni” ad “Acqua azzurra, acqua chiara”, fino a “Un’avventura”, solo per citarne alcuni. Ospiti di Una storia da cantare poi Patty Pravo, per la quale Battisti scrisse alcuni brani, e Maurizio Vandelli dell’Equipe 84, gruppo che portò al successo l’intramontabile “29 settembre”. Ad interpretare le canzoni di Lucio Battisti dal vivo saranno ancora una volta, big e giovani cantanti, sostenuti dalla grande band diretta da Maurizio Filardo. Tra loro, Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Morgan, Francesco Pannofino, Arisa, Luca Barbarossa, Fausto Leali, Shel Shapiro, Le Vibrazioni, Nicky Nicolai, Coma Cose, Fulminacci e i Decibel.

Come sempre, il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare, eleggendo sui social attraverso l’hashtag #UnaStoriaDaCantare, la canzone di Battisti più amata.

Una storia da cantare Lucio Battisti: dove vederlo in tv

Dove vedere il programma Una storia da cantare? La terza puntata con protagonista Lucio Battisti va in onda oggi, sabato 8 agosto 2020, alle ore 21,25, su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo su RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione i contenuti che vanno in onda in tv anche per lo streaming. Potete guardarli tramite pc, smartphone e tablet.

