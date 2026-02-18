Una nuova vita streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Dove vedere Una nuova vita in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa) su Canale 5.

Una nuova vita streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset anche su pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Una nuova vita, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 28 gennaio 2026; la quarta e ultima mercoledì 18 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):