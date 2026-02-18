Una nuova vita streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Dove vedere Una nuova vita in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.
In tv
La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa) su Canale 5.
Una nuova vita streaming live
Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset anche su pc, tablet e smartphone.
Quante puntate
Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Una nuova vita, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 28 gennaio 2026; la quarta e ultima mercoledì 18 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):
- Prima puntata: mercoledì 28 gennaio 2026 TRASMESSA
- Seconda puntata: mercoledì 4 febbraio 2026 TRASMESSA
- Terza puntata: mercoledì 11 febbraio 2026 TRASMESSA
- Quarta puntata: mercoledì 18 febbraio 2026 OGGI