Una notte al museo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una notte al museo, film del 2006 diretto da Shawn Levy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il newyorkese Larry Daley, divorziato, ha spesso cambiato lavoro e casa, deludendo il figlio di 10 anni, Nick, che si vergogna a presentare la sua professione a scuola. Un giorno, Larry trova finalmente lavoro al Museo di storia naturale di New York, il cui direttore, spinto da una sempre minore affluenza, ha deciso di assumere un unico custode in sostituzione dei tre vecchi guardiani: Cecil, Gus e Reginald. Costoro forniscono a Larry un elenco di istruzioni da seguire durante la notte, raccomandandogli di non far entrare o uscire nulla o nessuno dal museo.

Quella sera, dopo una breve pennichella, Larry si accorge che lo scheletro del Tyrannosaurus rex si è mosso dal suo piedistallo, per andare a bere alla fontanella. Spaventato, Larry si rende conto che qualsiasi cosa all’interno del museo ha preso vita. Una delle opere esposte, la statua di cera di Teddy Roosevelt, gli spiega che la magia è causata dal potere della tavola del faraone Ahkmenrah, in oro massiccio, che ha il potere di riportare in vita tutte le opere esposte nel museo. La mummia del faraone è custodita nel museo, vicino alla sua tavola, ma non gli viene concesso di uscire dal sarcofago probabilmente perché considerato violento dagli altri. Nulla però deve uscire dal museo dopo l’alba, pena la trasformazione in cenere. Per la prima notte, Teddy Roosevelt aiuta Larry, che il giorno dopo se la prende con i vecchi guardiani che non gli hanno menzionato nulla, per poi impegnarsi a imparare la storia dei vari personaggi per trarne vantaggio e calmarne gli animi. A questo punto, Larry viene aiutato da Rebecca, una ragazza che lavora come guida del museo.

Alla seconda notte, il direttore minaccia di licenziare Larry davanti a suo figlio, concedendogli però una terza e ultima notte di lavoro. Durante la terza notte, Larry porta Nick al museo, ma nulla all’interno prende vita e il bambino rimane deluso. Ben presto, i due scoprono che i tre vecchi custodi hanno rubato delle opere esposte, tra cui la tavola, per scappare e godersi la pensione, avendo anche nascosto alcuni oggetti in casa di Larry per far ricadere su di lui la colpa. La tavola viene attivata e tutte le cose riprendono vita, ma i tre ex custodi scappano, rinchiudendo Nick e Larry nella sala egizia, in balia delle 2 enormi statue di Anubi e della mummia di Ahkmenrah.

Una notte al museo: il cast

Abbiamo visto la trama di Una notte al museo, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Stiller: Lawrence “Larry” Daley

Carla Gugino: Rebecca Hartman

Dick Van Dyke: Cecil Fredericks

Mickey Rooney: Gus

Bill Cobbs: Reginald

Jake Cherry: Nick Daley

Ricky Gervais: Dottor McPhee

Robin Williams: Theodore Roosevelt

Owen Wilson: Jedediah Smith

Kim Raver: Erica Daley

Patrick Gallagher: Attila l’Unno

Rami Malek: Faraone Ahkmenrah

Pierfrancesco Favino: Cristoforo Colombo

Charlie Murphy: tassista

Steve Coogan: Ottavio

Mizuo Peck: Sacagawea

Paul Rudd: Don

Anne Meara: Debbie

Teagle F. Bougere: Mike l’insegnante

Pat Kiernan: speaker TV

Matthew Falker: politico

Streaming e tv

Dove vedere Una notte al museo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 31 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.