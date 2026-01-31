Una notte al museo: trama, cast e streaming del film

Una notte al museo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una notte al museo, film del 2006 diretto da Shawn Levy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Il newyorkese Larry Daley, divorziato, ha spesso cambiato lavoro e casa, deludendo il figlio di 10 anni, Nick, che si vergogna a presentare la sua professione a scuola. Un giorno, Larry trova finalmente lavoro al Museo di storia naturale di New York, il cui direttore, spinto da una sempre minore affluenza, ha deciso di assumere un unico custode in sostituzione dei tre vecchi guardiani: Cecil, Gus e Reginald. Costoro forniscono a Larry un elenco di istruzioni da seguire durante la notte, raccomandandogli di non far entrare o uscire nulla o nessuno dal museo.
Quella sera, dopo una breve pennichella, Larry si accorge che lo scheletro del Tyrannosaurus rex si è mosso dal suo piedistallo, per andare a bere alla fontanella. Spaventato, Larry si rende conto che qualsiasi cosa all’interno del museo ha preso vita. Una delle opere esposte, la statua di cera di Teddy Roosevelt, gli spiega che la magia è causata dal potere della tavola del faraone Ahkmenrah, in oro massiccio, che ha il potere di riportare in vita tutte le opere esposte nel museo. La mummia del faraone è custodita nel museo, vicino alla sua tavola, ma non gli viene concesso di uscire dal sarcofago probabilmente perché considerato violento dagli altri. Nulla però deve uscire dal museo dopo l’alba, pena la trasformazione in cenere. Per la prima notte, Teddy Roosevelt aiuta Larry, che il giorno dopo se la prende con i vecchi guardiani che non gli hanno menzionato nulla, per poi impegnarsi a imparare la storia dei vari personaggi per trarne vantaggio e calmarne gli animi. A questo punto, Larry viene aiutato da Rebecca, una ragazza che lavora come guida del museo.
Alla seconda notte, il direttore minaccia di licenziare Larry davanti a suo figlio, concedendogli però una terza e ultima notte di lavoro. Durante la terza notte, Larry porta Nick al museo, ma nulla all’interno prende vita e il bambino rimane deluso. Ben presto, i due scoprono che i tre vecchi custodi hanno rubato delle opere esposte, tra cui la tavola, per scappare e godersi la pensione, avendo anche nascosto alcuni oggetti in casa di Larry per far ricadere su di lui la colpa. La tavola viene attivata e tutte le cose riprendono vita, ma i tre ex custodi scappano, rinchiudendo Nick e Larry nella sala egizia, in balia delle 2 enormi statue di Anubi e della mummia di Ahkmenrah.
Una notte al museo: il cast
Abbiamo visto la trama di Una notte al museo, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Ben Stiller: Lawrence “Larry” Daley
- Carla Gugino: Rebecca Hartman
- Dick Van Dyke: Cecil Fredericks
- Mickey Rooney: Gus
- Bill Cobbs: Reginald
- Jake Cherry: Nick Daley
- Ricky Gervais: Dottor McPhee
- Robin Williams: Theodore Roosevelt
- Owen Wilson: Jedediah Smith
- Kim Raver: Erica Daley
- Patrick Gallagher: Attila l’Unno
- Rami Malek: Faraone Ahkmenrah
- Pierfrancesco Favino: Cristoforo Colombo
- Charlie Murphy: tassista
- Steve Coogan: Ottavio
- Mizuo Peck: Sacagawea
- Paul Rudd: Don
- Anne Meara: Debbie
- Teagle F. Bougere: Mike l’insegnante
- Pat Kiernan: speaker TV
- Matthew Falker: politico
Streaming e tv
Dove vedere Una notte al museo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 31 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.