Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Una Notte al museo 3 – Il segreto del faraone: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Una Notte al museo 3 – Il segreto del faraone: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una Notte al museo 3 – Il segreto del faraone (Night at the Museum: Secret of the Tomb), film del 2014 diretto da Shawn Levy e vede protagonisti Ben Stiller, Robin Williams e Dan Stevens. È il terzo capitolo della serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film inizia nel momento in cui viene ritrovata la tavola di Ahkmenrah durante una spedizione egizia nel 1938. Il ritrovamento è del tutto fortuito e merito di “C.J.”, il figlio del capo spedizione. Ai giorni nostri, Larry Daley continua a lavorare al Museo di storia naturale di New York, ma è tenuto in gran conto dal direttore, tanto da organizzare un’apertura notturna, con le attrazioni vive, in occasione di un enorme restauro del museo. Suo figlio Nick è cresciuto, ora è un adolescente con velleità da DJ, che non intende proseguire gli studi al college.

La tavola di Ahkmenrah, tuttavia, sta iniziando a corrodersi in modo strano, e questo fa comportare in modo irrazionale i personaggi, che inconsapevolmente diventano aggressivi durante la presentazione, mandandola a monte. Larry scopre che la spedizione che ritrovò la tavola era guidata dal dottor Fredericks, e capisce che il figlio “C.J.” è Cecil, uno dei tre guardiani che ha sostituito: costui, che non serba alcun rancore per averlo mandato in prigione, gli narra della paura degli autoctoni nel portar via la tavola magica. Ahkmenrah spiega a Larry che suo padre potrebbe sapere come risolvere il problema, ma è conservato al British Museum di Londra. Larry convince il direttore a spedire Ahkmenrah e la tavola a Londra, tentando di convincerlo del potere dell’oggetto.

A Londra, Larry, arrivato assieme al figlio Nick, conosce Tilly, guardiana del museo annoiata dal suo lavoro. Una volta entrati, Larry scopre che Ahkmenrah si è portato dietro Roosevelt, Sacajawea, la scimmia Dexter, Attila, Ottavio, Jedediah e Lè, un nuovo neanderthaliano terribilmente somigliante a Larry e che tenta di imitarlo in tutto (anche il nome: Lè è la scopiazzatura autoassegnatasi del nome Larry). Lè, fortunatamente, viene lasciato a sorvegliare fintamente una porta.

Cercando l’ala egizia, il gruppo si scontra con lo scheletro di un triceratopo, agilmente sconfitto da un cavaliere in armatura: è Lancillotto. Tutte le opere del British Museum si sono risvegliate per la prima volta, quindi non hanno la coscienza di essere effigi o statue di cera.

Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone: cast

Abbiamo visto la trama di Una Notte al museo 3 – Il segreto del faraone, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ben Stiller: Larry Daley/Lè
  • Robin Williams: Theodore Roosevelt
  • Dan Stevens: Lancillotto
  • Rebel Wilson: Tilly
  • Skyler Gisondo: Nicky Daley
  • Rami Malek: Ahkmenrah
  • Ben Kingsley: Merenkahre, padre di Ahkmenrah
  • Anjali Jay: Shepseheret, madre di Ahkmenrah
  • Owen Wilson: Jedediah
  • Ricky Gervais: Dr. McPhee
  • Steve Coogan: Ottavio
  • Andrea Martin: Rose
  • Rachael Harris: Madeline Phelps
  • Patrick Gallagher: Attila
  • Mizuo Peck: Sacajawea
  • Dick Van Dyke: Cecil “C.J.” Fredericks
  • Bill Cobbs: Reginald
  • Mickey Rooney: Gus
  • Brennan Elliott: Robert T. Fredericks
  • Percy Hynes White: Cecil “C.J.” Fredericks da giovane
  • Amir M. Korangy: egiziano
  • Sophie Levy: Sophie (alla festa di Nick)
  • Hugh Jackman: se stesso
  • Alice Eve: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Una Notte al museo 3 – Il segreto del faraone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 14 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Balla coi lupi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della sesta puntata, 14 febbraio
TV / Non c’è due senza quattro: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Balla coi lupi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della sesta puntata, 14 febbraio
TV / Non c’è due senza quattro: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della sesta puntata
TV / The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
TV / C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
TV / Ascolti tv venerdì 13 febbraio: Affari tuoi, Io sono Farah, Propaganda Live
TV / Mare fuori 6, la data ufficiale di uscita e una new entry d’eccezione. Gli spoiler
TV / Past Lives: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca