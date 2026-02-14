Una Notte al museo 3 – Il segreto del faraone: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una Notte al museo 3 – Il segreto del faraone (Night at the Museum: Secret of the Tomb), film del 2014 diretto da Shawn Levy e vede protagonisti Ben Stiller, Robin Williams e Dan Stevens. È il terzo capitolo della serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film inizia nel momento in cui viene ritrovata la tavola di Ahkmenrah durante una spedizione egizia nel 1938. Il ritrovamento è del tutto fortuito e merito di “C.J.”, il figlio del capo spedizione. Ai giorni nostri, Larry Daley continua a lavorare al Museo di storia naturale di New York, ma è tenuto in gran conto dal direttore, tanto da organizzare un’apertura notturna, con le attrazioni vive, in occasione di un enorme restauro del museo. Suo figlio Nick è cresciuto, ora è un adolescente con velleità da DJ, che non intende proseguire gli studi al college.

La tavola di Ahkmenrah, tuttavia, sta iniziando a corrodersi in modo strano, e questo fa comportare in modo irrazionale i personaggi, che inconsapevolmente diventano aggressivi durante la presentazione, mandandola a monte. Larry scopre che la spedizione che ritrovò la tavola era guidata dal dottor Fredericks, e capisce che il figlio “C.J.” è Cecil, uno dei tre guardiani che ha sostituito: costui, che non serba alcun rancore per averlo mandato in prigione, gli narra della paura degli autoctoni nel portar via la tavola magica. Ahkmenrah spiega a Larry che suo padre potrebbe sapere come risolvere il problema, ma è conservato al British Museum di Londra. Larry convince il direttore a spedire Ahkmenrah e la tavola a Londra, tentando di convincerlo del potere dell’oggetto.

A Londra, Larry, arrivato assieme al figlio Nick, conosce Tilly, guardiana del museo annoiata dal suo lavoro. Una volta entrati, Larry scopre che Ahkmenrah si è portato dietro Roosevelt, Sacajawea, la scimmia Dexter, Attila, Ottavio, Jedediah e Lè, un nuovo neanderthaliano terribilmente somigliante a Larry e che tenta di imitarlo in tutto (anche il nome: Lè è la scopiazzatura autoassegnatasi del nome Larry). Lè, fortunatamente, viene lasciato a sorvegliare fintamente una porta.

Cercando l’ala egizia, il gruppo si scontra con lo scheletro di un triceratopo, agilmente sconfitto da un cavaliere in armatura: è Lancillotto. Tutte le opere del British Museum si sono risvegliate per la prima volta, quindi non hanno la coscienza di essere effigi o statue di cera.

Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone: cast

Abbiamo visto la trama di Una Notte al museo 3 – Il segreto del faraone, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Stiller: Larry Daley/Lè

Robin Williams: Theodore Roosevelt

Dan Stevens: Lancillotto

Rebel Wilson: Tilly

Skyler Gisondo: Nicky Daley

Rami Malek: Ahkmenrah

Ben Kingsley: Merenkahre, padre di Ahkmenrah

Anjali Jay: Shepseheret, madre di Ahkmenrah

Owen Wilson: Jedediah

Ricky Gervais: Dr. McPhee

Steve Coogan: Ottavio

Andrea Martin: Rose

Rachael Harris: Madeline Phelps

Patrick Gallagher: Attila

Mizuo Peck: Sacajawea

Dick Van Dyke: Cecil “C.J.” Fredericks

Bill Cobbs: Reginald

Mickey Rooney: Gus

Brennan Elliott: Robert T. Fredericks

Percy Hynes White: Cecil “C.J.” Fredericks da giovane

Amir M. Korangy: egiziano

Sophie Levy: Sophie (alla festa di Nick)

Hugh Jackman: se stesso

Alice Eve: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Una Notte al museo 3 – Il segreto del faraone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 14 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.