Ultimo aggiornamento ore 18:44
TV
TV

Una notte al museo 2 – La fuga: tutto quello che c'è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Una notte al museo 2 – La fuga: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una notte al museo 2 – La fuga (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian), film del 2009 diretto da Shawn Levy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono passati due anni e Larry Dailey ha lasciato il museo di Storia Naturale, dove lavorava come guardiano notturno, ed è entrato nel mondo degli affari, diventando un importante imprenditore con la sua Dailey Devices. Un giorno torna al museo spinto dai ricordi e scopre che tutte le statue di cera saranno imballate e trasferite nell’archivio federale dello Smithsonian museum e sostituite con degli ologrammi interattivi. Gli unici pezzi a non lasciare il museo saranno Teddy Roosevelt, Rex, il faraone Ahkmenrah e la sua tavola magica e alcuni dei personaggi più popolari.

La sera successiva Larry riceve la telefonata di Jedediah, il piccolo cowboy, spaventatissimo: la scimmia cappuccino Dexter, la sera prima, ha rubato la tavola di Ahkmenrah e tutti hanno ripreso vita nello Smithsonian, ma sono tenuti in ostaggio dal malvagio fratello maggiore di Ahkmenrah, Kahmunrah: il museo più grande del mondo ha preso vita.

Larry decide di intrufolarsi negli archivi del museo e incontra il superbo e infantile Kahmunrah: ne conseguono una serie di scontri in cui intervengono, tra gli altri, George Armstrong Custer (che si rivela essere solo un vanitoso) e Amelia Earhart (femminista ante litteram). Durante i vari inseguimenti Custer viene catturato con le altre statue, mentre Larry e Amelia entrano nella foto “Il bacio in Times Square” (in quanto anche i quadri e le foto hanno preso vita e ci si può entrare dentro o interagire con gli elementi in essi raffigurati), nella quale Larry perde il cellulare, che viene raccolto dal marinaio presente nella foto. I due intrappolano all’interno dell’opera le guardie del faraone.

Una notte al museo 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Una notte al museo 2, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ben Stiller: Larry Daley
  • Amy Adams: Amelia Earhart
  • Owen Wilson: Jedediah Smith
  • Hank Azaria: Kahmunrah
  • Bill Hader: Generale George Armstrong Custer
  • Robin Williams: Teddy Roosevelt
  • Christopher Guest: Ivan il Terribile
  • Alain Chabat: Napoleone Bonaparte
  • Jon Bernthal: Al Capone
  • Jay Baruchel: marinaio Joey Motorola
  • Rami Malek: Ahkmenrah
  • Steve Coogan: Gaio Ottavio
  • Ricky Gervais: Dr. McPhee
  • Jake Cherry: Nick Daley
  • Thomas Lennon: Wilbur Wright
  • Robert Ben Garant: Orville Wright
  • Patrick Gallagher: Attila l’Unno
  • Mizuo Peck: Sacagawea
  • Pierfrancesco Favino: Cristoforo Colombo
  • Jonah Hill: Brandòn
  • Ed Helms: Ed
  • Keith Powell: aviatore #1
  • Craig Robinson: aviatore #2

Streaming e tv

Dove vedere Una notte al museo 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 7 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma grautita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
