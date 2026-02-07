Una notte al museo 2 – La fuga: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una notte al museo 2 – La fuga (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian), film del 2009 diretto da Shawn Levy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono passati due anni e Larry Dailey ha lasciato il museo di Storia Naturale, dove lavorava come guardiano notturno, ed è entrato nel mondo degli affari, diventando un importante imprenditore con la sua Dailey Devices. Un giorno torna al museo spinto dai ricordi e scopre che tutte le statue di cera saranno imballate e trasferite nell’archivio federale dello Smithsonian museum e sostituite con degli ologrammi interattivi. Gli unici pezzi a non lasciare il museo saranno Teddy Roosevelt, Rex, il faraone Ahkmenrah e la sua tavola magica e alcuni dei personaggi più popolari.

La sera successiva Larry riceve la telefonata di Jedediah, il piccolo cowboy, spaventatissimo: la scimmia cappuccino Dexter, la sera prima, ha rubato la tavola di Ahkmenrah e tutti hanno ripreso vita nello Smithsonian, ma sono tenuti in ostaggio dal malvagio fratello maggiore di Ahkmenrah, Kahmunrah: il museo più grande del mondo ha preso vita.

Larry decide di intrufolarsi negli archivi del museo e incontra il superbo e infantile Kahmunrah: ne conseguono una serie di scontri in cui intervengono, tra gli altri, George Armstrong Custer (che si rivela essere solo un vanitoso) e Amelia Earhart (femminista ante litteram). Durante i vari inseguimenti Custer viene catturato con le altre statue, mentre Larry e Amelia entrano nella foto “Il bacio in Times Square” (in quanto anche i quadri e le foto hanno preso vita e ci si può entrare dentro o interagire con gli elementi in essi raffigurati), nella quale Larry perde il cellulare, che viene raccolto dal marinaio presente nella foto. I due intrappolano all’interno dell’opera le guardie del faraone.

Una notte al museo 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Una notte al museo 2, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Stiller: Larry Daley

Amy Adams: Amelia Earhart

Owen Wilson: Jedediah Smith

Hank Azaria: Kahmunrah

Bill Hader: Generale George Armstrong Custer

Robin Williams: Teddy Roosevelt

Christopher Guest: Ivan il Terribile

Alain Chabat: Napoleone Bonaparte

Jon Bernthal: Al Capone

Jay Baruchel: marinaio Joey Motorola

Rami Malek: Ahkmenrah

Steve Coogan: Gaio Ottavio

Ricky Gervais: Dr. McPhee

Jake Cherry: Nick Daley

Thomas Lennon: Wilbur Wright

Robert Ben Garant: Orville Wright

Patrick Gallagher: Attila l’Unno

Mizuo Peck: Sacagawea

Pierfrancesco Favino: Cristoforo Colombo

Jonah Hill: Brandòn

Ed Helms: Ed

Keith Powell: aviatore #1

Craig Robinson: aviatore #2

Streaming e tv

Dove vedere Una notte al museo 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 7 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma grautita Mediaset Infinity.