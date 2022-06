Una folle passione: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, sabato 11 giugno 2022, va in onda in prima serata Una folle passione, un film del 2014 diretto da Susanne Bier e con protagonista Jennifer Lawrence. La storia è tratta dal romanzo Serena di Ron Rash e vede come co-protagonista Bradley Cooper. Vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La trama di Una folle passione segue la storia d’amore diventata poi ossessione e sfociata nella follia di George e Serena. La vicenda è ambientata verso la fine degli anni Venti durante la Grande Depressione in North Carolina. George e Serena sono sposi novelli e innamoratissimi che lavorano insieme nell’industria di legname che George stesso ha fondato. Lavorano gomito a gomito portando l’azienda verso il successo e la trasformano in un impero. Nonostante l’idillio apparente, George nasconde diversi scheletri nell’armadio, segreti di cui Serena non è a conoscenza. Quando però lo scopre, la donna fa di tutto affinché il marito non la lasci.

Una folle passione: il cast del film

Come già anticipato, i protagonisti del film sono Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, che tornano a recitare fianco a fianco dopo il successo de Il lato positivo. Di seguito vediamo i personaggi e i rispettivi attori che compongono il cast:

Jennifer Lawrence: Serena Pemberton

Bradley Cooper: George Pemberton

Rhys Ifans: Galloway

Toby Jones: sceriffo McDowell

David Dencik: Buchanan

Sean Harris: Campbell

Ana Ularu: Rachel

Sam Reid: Vaughn

Blake Ritson: Lowenstein

Ned Dennehy: Ledbetter

Charity Wakefield: Agatha

Conleth Hill: dottor Chaney

Streaming e TV

Dove vedere Una folle passione in diretta TV e live streaming? Il film va in onda sabato 11 giugno 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario accedere al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi è interessato a seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay.