Una folle passione: il cast del film

Questa sera, sabato 11 giugno 2022, va in onda in prima serata Una folle passione, un film del 2014 diretto da Susanne Bier. La prima particolarità di questa storia è che tratta da un romanzo intitolato Serena e scritto da Ron Rash. La seconda invece riguarda il cast, ma arriviamoci per gradi. La trama è ambientata nel 1929 in Nord Carolina. I protagonisti sono George e Serena, una coppia sposata e innamoratissima che lavora insieme nell’azienda di famiglia. George è il socio di un’industria di legname che va a gonfie vele anche grazie al supporto professionale di Serena. Tuttavia ci sono segreti nel suo passato di cui la moglie non è a conoscenza. Ma, una volta venuti a galla, per Serena la posta in gioco diventa ancora più alta. Vediamo di seguito chi fa parte del cast del film.

Il cast del film

La particolarità di questa pellicola è che nel cast i protagonisti sono due attori molto amati nel panorama hollywoodiano che hanno già avuto modo di lavorare fianco a fianco in un film premio Oscar. Serena ha le fattezze di Jennifer Lawrence, nota sin dai tempi di Hunger Games. George, invece, è interpretato da Bradley Cooper. I due hanno recitato insieme nel film Il lato positivo, realizzato qualche anno prima rispetto a Una folle passione. Ma non sono gli unici attori nel cast. Di seguito vediamo l’elenco dei personaggi e dei rispettivi attori:

Jennifer Lawrence: Serena Pemberton

Bradley Cooper: George Pemberton

Rhys Ifans: Galloway

Toby Jones: sceriffo McDowell

David Dencik: Buchanan

Sean Harris: Campbell

Ana Ularu: Rachel

Sam Reid: Vaughn

Blake Ritson: Lowenstein

Ned Dennehy: Ledbetter

Charity Wakefield: Agatha

Conleth Hill: dottor Chaney

Streaming e TV

Ora che sappiamo qual è il cast di Una folle passione, scopriamo dove vederlo in diretta TV e live streaming. Come già anticipato, il film va in onda sabato 11 giugno 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la pellicola in live streaming può accedere gratuitamente a MediasetPlay previa registrazione.