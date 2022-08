Un sogno per te: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 23 agosto 2022, va in onda Un sogno per te su Rai 1. Il film è uscito nel 2019, dura 122 minuti ed è una commedia sentimentale dal tocco drammatico. La pellicola è tedesca. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Un sogno per te è ambientata a Berlino durante l’estate del 1961. Il protagonista si chiama Emil, è una comparsa e lavora presso lo Studio Babelseberg. Il suo sogno è quello di diventare una grande star del cinema. Un giorno incontra Milou, una ballerina francese dal grande talento, ed è impossibile non innamorarsene. Sono attratti entrambi, per cui il sentimento è reciproco. Ma sono costretti a separarsi a causa della chiusura dei confini, una scelta imposta il 13 agosto 1961. In quel momento la speranza viene meno, ma Emil escogita un piano audace per rivedersi.

Un sogno per te: il cast del film

Chi fa parte del cast di Un sogno per te? Il film tedesco vede protagonista una coppia di innamorati. Ecco di seguito attori e personaggi:

Dennis Mojen è Emil Hellberg

Emilia Schüle è Milou

Ken Duken è Alex Hellberg

Svenja Jung è Melanie Melzer

Nikolai Kinski è Omar

Anatole Taubman è Gregor Grote

Lenn Kudrjawizki è Jurij

Heiner Lauterbach è Direttore Beck

Milton Welsh è Heiner Knittel

Michael Gwisdek è Opa Emil

Streaming e TV

Dove vedere Un sogno per te in streaming e TV? Il film va in onda martedì 23 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:25, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.