Un professore: il cast (attori) completo della fiction di Rai 1

Qual è il cast completo di Un professore, la fiction in onda su Rai 1 da giovedì 11 novembre 2021 alle ore 21,25? A guidare il cast c’è Alessandro Gassmann nei panni del protagonista Dante Balestra. Al suo fianco Claudia Pandolfi, interprete della madre single Anita. Poi ancora: Paolo Conticini, Pia Engleberth e Francesca Cavallin oltre a Francesca Colucci, Christiane Filangieri, Luna Miriam Iansante, Simone Casanica, Beatrice De Mei, Davide Divetta, Davide Mirti, Alessio De Lorenzi, Paolo Bessegato, Federica Cifola, Margherita Laterza, Sara Cardinaletti, Andrea Giannini, Lucio Patanè, Giorgio Gobbi e Loris Loddi.

“Mi sono chiesto perché mi sia stato affidato questo ruolo”, ha detto Alessandro Gassmann a La Repubblica “sono stato un pessimo studente, forse perché avevo paura di andare a scuola, di sentirmi giudicato. Il mio Dante è sicuramente un docente fuori dal comune, non fatica a piacere a tutti, utilizza sistemi di insegnamento alternativi per entrare in comunicazione con i ragazzi. Noi attori facciamo di tutto per essere naturali, qui invece questo professore deve fare il protagonista. Non mi piace la parola fiction, cerchiamo di restituire la verità. Non manca la parte più leggera, la commedia”, ha proseguito “ma ci sarà anche lo spazio per riflettere sulla scuola, il fondamento della società, sui giovani d’oggi e sul loro futuro. Per me è stato bellissimo recitare con i ragazzi”.

Location

Abbiamo visto il cast (attori) di Un professore, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La fiction, le cui riprese sono durate ventidue settimane, ha come ambientazione principale la città di Roma. Dalla scelta della scuola fino alle scene in esterni la Capitale è protagonista, andando anche a coinvolgere alcune zone della periferia.