Un professore: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Dall’11 novembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Un professore, la nuova fiction Rai diretta da Alessandro D’Alatri e con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. La serie tv è il remake italiano della fiction catalana Merlì, andata in onda per tre stagioni, dal 2015 al 2018 su Tv3 e che ha anche generato uno spin-off, Merlì: Sapere Aude. La serie è una co-produzione Rai Fiction-Banijay Studios Italy, prodotta da Massimo Del Frate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dante Balestra è un professore di filosofia anticonformista e affascinante, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, dal momento che l’ex moglie si sta trasferendo per lavoro a Glasgow. Dante arriva al liceo Leonardo da Vinci, insegna in modo eccentrico il pensiero dei grandi filosofi e aiuta gli allievi a ragionare con la propria testa. Alcuni colleghi lo trovano irritante, ma grazie a lui Socrate, Nietzsche, Epicuro e gli altri grandi pensatori non sono capitoli di polverosi manuali di filosofia, ma compagni di viaggio che aiutano a risolvere i piccoli e i grandi problemi della vita. Dante è anticonformista e rivoluzionario, il figlio Simone è rigido e non ha mai infranto le regole. È cresciuto in fretta perché il padre se n’è andato quando era ancora un bambino. Inizialmente con lui Dante non ne combina una giusta. Non immagina, Simone, che l’apparente leggerezza del padre nasconde un animo ferito, perché sul cuore di Dante gravano dei pesi di cui nessuno sa, eccetto Virginia, sua madre. Qualcosa del suo passato che gli ha condizionato la vita. Il rapporto con il figlio non è facile. Il ragazzo, infatti, attraversa un momento delicato dei suoi sedici anni: ha da poco scoperto la propria omosessualità e tutto vorrebbe tranne che avere Dante in casa come padre e in classe come professore. In effetti padre e figlio sono agli antipodi. Nonostante il passato o forse anche per quello, Dante si appassiona a Manuel, la “pecora nera della classe”, ma anche il più incline alla filosofia, e cerca di occuparsene. La cosa destabilizza ancora di più Simone, che ha scoperto di essersi innamorato proprio di lui. E seppure il passato grava sul cuore del professore, Dante non smette per questo di coltivare le sue vere passioni: la filosofia e le donne. Dante ha proprio un debole per loro, è seduttivo con tutte. E così, appena arrivato nella nuova scuola, si lascia coinvolgere in alcune relazioni sentimentali che mettono ancora più a rischio il rapporto con Simone. Sarà Anita, la mamma di Manuel – la più incasinata delle donne, ma anche quella che Dante ebbe accanto nel momento che gli ha cambiato la vita – a interrompere la scia delle conquiste. Dante, infatti, capisce che quello che si è creato tra lui e Anita non è mera attrazione e, anche se confusamente, intuisce che la più improbabile delle storie d’amore potrebbe rivelarsi la storia della sua vita e la chiave per affrontare finalmente il suo passato.

Un professore: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Un professore, ma qual è il cast completo della fiction? A guidare il cast, come detto, Alessandro Gassmann nei panni del protagonista Dante Balestra. Al suo fianco Claudia Pandolfi, interprete della madre single Anita. Poi ancora: Paolo Conticini, Pia Engleberth e Francesca Cavallin oltre a Francesca Colucci, Christiane Filangieri, Luna Miriam Iansante, Simone Casanica, Beatrice De Mei, Davide Divetta, Davide Mirti, Alessio De Lorenzi, Paolo Bessegato, Federica Cifola, Margherita Laterza, Sara Cardinaletti, Andrea Giannini, Lucio Patanè, Giorgio Gobbi e Loris Loddi.

“Mi sono chiesto perché mi sia stato affidato questo ruolo”, ha detto Gassmann a La Repubblica “sono stato un pessimo studente, forse perché avevo paura di andare a scuola, di sentirmi giudicato. Il mio Dante è sicuramente un docente fuori dal comune, non fatica a piacere a tutti, utilizza sistemi di insegnamento alternativi per entrare in comunicazione con i ragazzi. Noi attori facciamo di tutto per essere naturali, qui invece questo professore deve fare il protagonista. Non mi piace la parola fiction, cerchiamo di restituire la verità. Non manca la parte più leggera, la commedia”, ha proseguito “ma ci sarà anche lo spazio per riflettere sulla scuola, il fondamento della società, sui giovani d’oggi e sul loro futuro. Per me è stato bellissimo recitare con i ragazzi”.

Location

Ma dove è stata girata (location) la serie tv Un professore? La fiction, le cui riprese sono durate ventidue settimane, ha come ambientazione principale la città di Roma. Dalla scelta della scuola fino alle scene in esterni la Capitale è protagonista, andando anche a coinvolgere alcune zone della periferia.

Colonna sonora

Nella fiction Un professore ha grande importanza anche la colonna sonora che è stata affidata a Francesco Gabbani. In particolare il cantautore ha scritto il brano “Spazio Tempo”, presente anche nel trailer.

Un professore: quante puntate

Quante puntate sono previste per Un professore su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntata da due episodi ciascuna (totale: 12 episodi): la prima giovedì 11 novembre 2021; l’ultima giovedì 16 dicembre 2021. Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti. L’intera puntata quindi di 100 minuti. Ma vediamo insieme la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):

Prima puntata: giovedì 11 novembre 2021

Seconda puntata: giovedì 18 novembre 2021

Terza puntata: giovedì 25 novembre 2021

Quarta puntata: giovedì 2 dicembre 2021

Quinta puntata: giovedì 9 dicembre 2021

Sesta puntata: giovedì 16 dicembre 2021

Streaming e diretta tv

Dove vedere Un professore in diretta tv e live streaming? Tutte le puntate della fiction andranno in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle live anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.