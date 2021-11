A che ora inizia Un professore: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Un professore, la nuova serie tv con protagonista Alessandro Gassmann in onda da giovedì 11 novembre 2021 su Rai 1? Ogni puntata inizierà alle ore 21,25 e sarà composta da due episodi da 50 minuti ciascuno. Durata totale: 100 minuti. Ecco la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):

Prima puntata: giovedì 11 novembre 2021, ore 21,25

Seconda puntata: giovedì 18 novembre 2021, ore 21,25

Terza puntata: giovedì 25 novembre 2021, ore 21,25

Quarta puntata: giovedì 2 dicembre 2021, ore 21,25

Quinta puntata: giovedì 9 dicembre 2021, ore 21,25

Sesta puntata: giovedì 16 dicembre 2021, ore 21,25

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia Un professore, ma qual è la trama? Di cosa parla la fiction? Dante Balestra è un professore di filosofia anticonformista e affascinante, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, dal momento che l’ex moglie si sta trasferendo per lavoro a Glasgow. Dante arriva al liceo Leonardo da Vinci, insegna in modo eccentrico il pensiero dei grandi filosofi e aiuta gli allievi a ragionare con la propria testa. Alcuni colleghi lo trovano irritante, ma grazie a lui Socrate, Nietzsche, Epicuro e gli altri grandi pensatori non sono capitoli di polverosi manuali di filosofia, ma compagni di viaggio che aiutano a risolvere i piccoli e i grandi problemi della vita. Dante è anticonformista e rivoluzionario, il figlio Simone è rigido e non ha mai infranto le regole. È cresciuto in fretta perché il padre se n’è andato quando era ancora un bambino. Inizialmente con lui Dante non ne combina una giusta. Non immagina, Simone, che l’apparente leggerezza del padre nasconde un animo ferito, perché sul cuore di Dante gravano dei pesi di cui nessuno sa, eccetto Virginia, sua madre.