Un principe (quasi) azzurro: la trama del film su Rai 1

Stasera, martedì 9 agosto 2022, va in onda Un principe (quasi) azzurro. Si tratta di una commedia romantica francese uscita per la prima volta nel 2013. In lingua originale si intitola Un prince (presque) charmant e dura circa 88 minuti. La commedia approda in prima serata su Rai 1 ed è diretta da Phillippe Lellouche. I protagonisti sono Vincent Perez e Vahina Giocante che interpretano rispettivamente Jean-Marc e Marie. Di seguito scopriamo qual è la trama del film.

La trama del film

La trama di Un principe (quasi) azzurro racconta di come talvolta la vita riservi sorprese. Ad esempio il principe azzurro potrebbe essere nascondersi benissimo in una persona molto diversa e alla quale mai avremmo pensato. E capita che grazie al destino quella persona incroci il cammino giusto fino ad arrivare alla sua promessa. Quella raccontata in questo film è una storia simile, prettamente romantica e sognatrice. Il protagonista si chiama Jean-Marc e del principe azzurro ha ben poco. Egoista e ambizioso, pensa soltanto alla propria carriera e alla sua vita senza curarsi di quello che pensano o provano gli altri. Ha ormai 40 anni suonati e tutto ruota attorno a se stesso finché non incontra Marie, una ragazza indipendente e fiera di esserlo molto diversa da lui. Eppure sarà proprio Marie ad aprirgli gli occhi. Una ragazza determinata ed altruista molto legata al concetto di libertà e giustizia con la quale instaurerà un legame fortissimo nonostante le differenze evidenti.

Un principe (quasi) azzurro streaming e TV

Dove vedere Un principe quasi azzurro in streaming e TV? Il film va in onda martedì 9 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.