Un posto al sole, anticipazioni settimanali da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre

Inizia una nuova settimana e come sempre è altissima l’attenzione per le nuove puntate di Un posto al Sole: in questo articolo troverete le anticipazioni settimanali per gli episodi che andranno in onda tra lunedì 21 e venerdì 25 ottobre 2019.

Ancora una volta, grande protagonista sarà Diego Giordano, caduto nell’oblio dei sensi di colpa per l’aggressione ad Aldo Leone: tutti, infatti, sembrano sospettare di lui. Dal padre Raffaele al cognato Eugenio Nicotera. Lo stesso Diego, che non ricorda l’aggressione, si convince di esserne il responsabile. Vediamo cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole.

Lunedì 21 ottobre 2019

Nella puntata di lunedì, anche Eugenio Nicotera inizierà a nutrire degli inquietanti sospetti su Diego. Aldo Leone è ancora ricoverato in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte, e il giovane Giordano è ormai l’indiziato numero uno. Raffaele, suo padre, è in pena e cerca di aiutare in tutti i modi il figlio.

Nel frattempo, secondo le anticipazioni di Un posto al sole, si assisterà a un lieve riavvicinamento tra Giulia e Renato. L’uomo, però, a un certo punto rifiuterà con rabbia i gesti di attenzione dell’ex moglie: nel suo cuore c’è ancora Nadia.

Inoltre, temendo che Alex sappia qualcosa della sua tresca passata con Anita, Vittorio chiederà un consiglio all’amica Rossella per capire come comportarsi.

Anticipazioni Un posto al sole: martedì 22 ottobre 2019

Nella puntata di martedì, Giovanna Landolfi nel corso delle sue indagini scoprirà l’infedeltà coniugale di Aldo Leone, mentre Eugenio si convincerà sempre di più che possa essere stato Diego a investire Aldo Leone.

Vittorio sarà sempre più nervoso: non soltanto il triangolo amoroso con Alex e Anita: a scuoterlo c’è anche l’affollata convivenza a casa Giordano. Il ragazzo sarà sempre più vicino a esplodere.

Infine, secondo le anticipazioni di Un posto al Sole Angela scoprirà il motivo delle preoccupazioni della madre, Giulia: Denis le ha proposto di avere un rapporto aperto e la donna non sa che fare. Angela cercherà di scuoterla, chiedendole di non cedere a richieste del genere.

Mercoledì 23 ottobre 2019

Nella puntata di mercoledì, Giulia sembrerà decisa a smettere di pensare a Denis, tagliando i ponti con l’uomo e cercando di tenersi impegnata.

Ma l’attenzione più forte è sempre per la questione legata a Diego: il ragazzo si sentirà sempre più preoccupato e in ansia al pensiero di essere lui l’autore dell’aggressione nei confronti di Aldo. Al punto che sarà pronto ad assumersi le sue responsabilità. Nel frattempo, però, secondo le anticipazioni di Un posto al sole Giovanna continuerà le sue indagini sulla vita privata dell’uomo, convocando in centrale Beatrice.

L’insicurezza dovuta ai suoi tatuaggi, porterà Cerruti a tenere a distanza il dottor Sarti, ma poi avrà una sorpresa.

Anticipazioni Un posto al sole: giovedì 24 ottobre 2019

Nella puntata di giovedì, Diego annuncerà al padre la sua intenzione di costituirsi per l’incidente avvenuto ad Aldo Leone. Raffaele, però, protesterà ardentemente: secondo lui non è il caso che il figlio si metta in una situazione del genere se non è certo di essere stato l’autore dell’aggressione.

Diego, però, confermerà di essere pronto a raccontare la sua versione dei fatti. Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, però, le cose per il giovane Giordano si metteranno molto male.

Nel frattempo Fabrizio, sempre più innamorato di Marina, penserà di proporre alla donna di partire per un viaggio. Cerruti proverà a chiarire le incomprensioni avute con il dottor Sarti.

Venerdì 25 ottobre 2019

Con il consueto colpo di scena del fine settimana, nella puntata del venerdì l’indagine sul caso Aldo Leone arriverà a una clamorosa svolta: gli investigatori, infatti, attenderanno l’esito dei rilievi svolti sull’auto di Diego, per capire se ci sono compatibilità con l’incidente avvenuto ai danni dell’uomo che si trova in ospedale.

In questa puntata si parlerà anche di Arianna, che sarà molto indecisa sul partecipare o meno alla giornata di riflessione con i compagni di classe di Mimmo e Maurizio. Michele, invece, si preparerà a sostenere un difficile confronto coi ragazzi.

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.