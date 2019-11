Un posto al sole anticipazioni 19 novembre 2019: cosa succede nella puntata di martedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda martedì 19 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di martedì 19 novembre 2019, in onda come sempre su Rai 3.

Cosa succede nella puntata di martedì, 19 novembre

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 18 novembre abbiamo visto Vittorio particolarmente sconvolto dall’aggressione a Carla, motivo che lo spingerà a coinvolgere anche Alex. Mia, nel frattempo, in modo del tutto imprevedibile, verrà a conoscenza di quello che è successo. Anche Franco e Angela avranno a che fare con un’amara scoperta, quella relativa al primo approccio di Bianca con la sua nuova maestra: non è stato un buon primo impatto e cercheranno di scoprirne il motivo.

Per quanto riguarda invece le anticipazioni di quella di domani, martedì 19 novembre, c’è Michele che rimarrà davvero sorpreso dal potenziale di Vittorio, con il ragazzo che sembrerebbe aver preso davvero a cuore la causa di Carla. Bianca, nel frattempo, continuerà ad avere problemi con la maestra nuova, la Gagliardi, mentre Giulia ha occhi solo per il suo Marcello. Serena, invece, farà una proposta importante a Filippo dopo essere stata piacevolmente colpita dalla sua vicinanza emotiva.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 18 novembre

Un posto al sole, Davide Devenuto lascia la soap: “Devo molto al ruolo di Andrea Pergolesi”

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.