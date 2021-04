Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, la terza

Qual è la trama della prossima puntata, la terza, di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni l’episodio, dal titolo “Il Leone della Montagna”, ci sarà finalmente una bella notizia riguardante la giovane Dafne. La ragazza, infatti, si sveglierà e inizierà a ricordare degli aneddoti del suo passato. Immediata la reazione di Francesco e Vincenzo, i quali si ritroveranno travolti dal racconto di Dafne che scioglierà alcuni misteri e, al tempo stesso, ne aprirà anche altri. Nel corso della terza puntata, la prossima, di Un passo dal cielo 6 si parlerà anche di una storia d’amore tra pastori, osteggiata dalle rispettive famiglie. Questa delicata vicenda farà da sfondo al rapimento di una rifugiata curda incinta. Anche in questo caso sarà necessario l’apporto alla vicenda che daranno Francesco e Vincenzo. I due cominceranno ad indagare sul conto della ragazza curda, sperando di poter portare a galla la verità dei fatti. Riusciranno nel loro intento anche questa volta?

Location

Dove è stato girato (location) Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? Per la nuova stagione della fiction c’è stato un cambiamento di location: dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido commissariato di legno su un altro lago, quello di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del bellissimo Cadore bellunese.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Family Food Fight: le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 8 aprile 2021 Trespass: tutto quello che c’è da sapere sul film Cado dalle nubi: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone