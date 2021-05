Un passo dal cielo 6 – I Guardiani streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata

Questa sera, giovedì 6 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la sesta stagione della fiction che quest’anno festeggia i 10 anni dalla prima puntata e che vedrà i protagonisti in otto nuovi episodi. “Guardiani” contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Dove vedere la sesta puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La sesta puntata della fiction, come detto, va in onda oggi, 6 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky).

Un passo dal cielo 6 – I Guardiani streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

Quante puntate e quando in onda

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la sesta puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma quante puntate sono previste e quando andranno in onda? In tutto verranno trasmessi otto episodi. Di seguito la programmazione di Rai 1: