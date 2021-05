Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: cosa è successo nella quinta puntata

Cosa è successo nella quinta puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda giovedì scorso su Rai 1? Nell’episodio intitolato “La domesticazione dell’uomo”, un giovane scalatore allievo di Christoph è stato accusato della morte della sua fidanzata, e Dafne e Cristoph sono stati costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto. Francesco e Vincenzo sono dovuti entrare in punta di piedi nelle tensioni tra padre e figlia per scoprire la verità che cercavano. E mentre Manuela sembrava poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo ha scoperto un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era completamente all’oscuro.

Puntate

Quante puntate sono previste per Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? In tutto saranno trasmesse 8 puntate. Ecco la programmazione:

Prima puntata: giovedì 1 aprile 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 8 aprile 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 15 aprile 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì 22 aprile 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 29 aprile 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: giovedì 6 maggio 2021

Settima puntata: giovedì 13 maggio 2021

Ottava puntata: giovedì 20 maggio 2021

Streaming e tv

La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.