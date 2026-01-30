Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 30 gennaio

È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l'evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987.

Sono passati dieci anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni. Il giovane ricercatore dell’Università di Cambridge sarà ricordato in “Verità per Giulio Regeni” di Daniele Ongaro – Speciale “Un giorno in Pretura” di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra – in onda stasera. Giulio Regeni fu rapito al Cairo il 25 gennaio del 2016. Una settimana dopo ne venne ritrovato il corpo con evidenti segni di tortura in un fosso di periferia della capitale egiziana.

Lungo, e tutto in salita, il percorso che ha portato al processo che si sta celebrando nella Corte d’Assise di Roma. Totale la mancanza di collaborazione del governo egiziano, che si è nascosto dietro a depistaggi e ragion di Stato. Ma la determinazione, la caparbietà della famiglia e la partecipazione civile sono riuscite a far incriminare quattro ufficiali dei servizi segreti, il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel e Helmi Usham e il maggiore Magdi Ibrahim Sharif. Imputati ancora irraggiungibili. Ma oggi la Procura di Roma è convinta di avere le prove per farli condannare.

