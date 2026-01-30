Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 30 gennaio

di Anton Filippo Ferrari
Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 30 gennaio

Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Sono passati dieci anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni. Il giovane ricercatore dell’Università di Cambridge sarà ricordato in “Verità per Giulio Regeni” di Daniele Ongaro – Speciale “Un giorno in Pretura” di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra – in onda stasera. Giulio Regeni fu rapito al Cairo il 25 gennaio del 2016. Una settimana dopo ne venne ritrovato il corpo con evidenti segni di tortura in un fosso di periferia della capitale egiziana.

Lungo, e tutto in salita, il percorso che ha portato al processo che si sta celebrando nella Corte d’Assise di Roma. Totale la mancanza di collaborazione del governo egiziano, che si è nascosto dietro a depistaggi e ragion di Stato. Ma la determinazione, la caparbietà della famiglia e la partecipazione civile sono riuscite a far incriminare quattro ufficiali dei servizi segreti, il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel e Helmi Usham e il maggiore Magdi Ibrahim Sharif. Imputati ancora irraggiungibili. Ma oggi la Procura di Roma è convinta di avere le prove per farli condannare.

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 30 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca