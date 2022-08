Un figlio all’improvviso: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, mercoledì 10 agosto 2022, va in onda su Rai 3 Un figlio all’improvviso. Si tratta di un film francese, in lingua originale intitolato Momo, diretto a quattro mani da Sébastien Thiéry e Vincent Lobelle. La storia è adattata dallo spettacolo teatrale di Thiéry ed è uscita nel 2017. Scopriamo di seguito qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo prima dalla trama di Un figlio all’improvviso. I protagonisti sono due genitori, i coniugi Prioux, una coppia di mezza età che non ha mai avuto figli nell’arco del matrimonio. Una sera, rientrando a casa, notano che qualcuno è entrato in casa e che sta usando il loro bagno. Per capire di chi si tratta, frugano tra le sue cose e trovano una loro vecchia foto. Sul retro c’è scritto “mamma e papà”. Trovano anche un altro biglietto dove c’è scritto il nome dello sconosciuto, un certo Patrick Prioux. Ma chi è? Quando esce dal bagno, il ragazzo si presenta ai suoi “genitori”, ma i coniugi sono piuttosto perplessi.

Un figlio all’improvviso: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo invece agli attori del cast. Si tratta di attori prettamente francesi, essendo una commedia Made in France. Ecco l’elenco degli attori e i rispettivi personaggi:

Catherine Frot: Laurence Prioux

Sébastien Thiéry: Patrick

Pascale Arbillot: Sarah

Hervé Pierre: medico

Bruno Georis: veterinario

Claudine Vincent: Jacqueline Pararopoulos

Streaming e TV

Dove vedere Un figlio all’improvviso in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.