Un amore come te: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Un amore come te è il film in onda questa sera, 10 agosto 2025, alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola turca del 2015 diretta da A. Taner Elhan. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Deniz / Defne è una giovane ragazza che si trasferisce a Muğla per dimenticare la sua vita passata e inizia così a lavorare come gelataia. Mentre è fuori a fare la spesa per gli ingredienti del gelato, fa la conoscenza di Ali, un uomo che si innamora di lei a prima vista e che lotta per gestire il ristorante di famiglia in un villaggio di pescatori dell’Egeo.

Un amore come te: il cast del film

Vediamo insieme il cast completo con attori e relativi personaggi interpretati.

Burak Özçivit: Ali

Fahriye Evcen: Deniz / Defne

Selim Bayraktar: Aykut

Yavuz Bingöl: Yusuf Baba

Kaya Akkaya: Yaşar

Birsen Dürülü: Nebahat

Burçin Işık: Saadet

Şamil Kafkas: pensionato

Streaming e tv

Dove vedere Un amore come te in diretta tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 10 agosto 2025, alle ore 21.20. In streaming e on demand su Mediaset Infinity.