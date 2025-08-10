Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:03
TV

Un amore come te: tutto quello che c’è da sapere sul film turco

di Antonio Scali
Un amore come te: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Un amore come te è il film in onda questa sera, 10 agosto 2025, alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola turca del 2015 diretta da A. Taner Elhan. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Deniz / Defne è una giovane ragazza che si trasferisce a Muğla per dimenticare la sua vita passata e inizia così a lavorare come gelataia. Mentre è fuori a fare la spesa per gli ingredienti del gelato, fa la conoscenza di Ali, un uomo che si innamora di lei a prima vista e che lotta per gestire il ristorante di famiglia in un villaggio di pescatori dell’Egeo.

Un amore come te: il cast del film

Vediamo insieme il cast completo con attori e relativi personaggi interpretati.

  • Burak Özçivit: Ali
  • Fahriye Evcen: Deniz / Defne
  • Selim Bayraktar: Aykut
  • Yavuz Bingöl: Yusuf Baba
  • Kaya Akkaya: Yaşar
  • Birsen Dürülü: Nebahat
  • Burçin Işık: Saadet
  • Şamil Kafkas: pensionato

Streaming e tv

Dove vedere Un amore come te in diretta tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 10 agosto 2025, alle ore 21.20. In streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
