Ultimo, Caccia ai Narcos: la trama della miniserie di Canale 5

Questa sera arriva su Canale 5 la miniserie Ultimo, Caccia ai Narcos, una fiction che per l’occasione è stata rieditata e verrà trasmessa tutta insieme in una sola serata. Quando è andata in onda per la prima volta era il 2018 ed è stata divisa in due puntate ma questa sera, 3 luglio 2020, la storia è stata invece accorpata e andrà in onda tutta insieme. Il protagonista è Raoul Bova, che interpreta il Capitano Ultimo. Questa miniserie è in realtà il quinto capitolo di una saga dedicata al celebre Capitano, il carabiniere passato alla storia per aver arrestato Totò Riina.

Tutto sulla miniserie Ultimo, Caccia ai Narcos: trama, cast, streaming

Ultimo, Caccia ai Narcos: la trama

La storia è quella del Colonnello Ultimo che dovrà gestire due gruppi criminali potenti, i più feroci al mondo, che hanno deciso di unire le forze e dare del filo da torcere alla polizia: da un lato abbiamo i cartelli messicani dei Narcos, dall’altra invece la forza bruta della ‘ndrangheta calabrese. Il Colonnello è chiamato a compiere una missione sottocopertura molto rischiosa, dovendosi fingere un boss della ‘ndrangheta, ma non sarà da solo a combattere questa guerra. Con il Colonnello ci saranno gli Anonymous, un gruppo di hacker il cui obiettivo è fermare l’ascesa dei Narcos ed evitare che la droga messicana arrivi nei porti italiani, raccogliendo informazioni e prove che possano inchiodare il gruppo di malavitosi.

Tutto sul cast di Ultimo, Caccia ai Narcos

Del Capitano, Raoul Bova che lo interpreta ha dichiarato: “Ho conosciuto il capitano Ultimo all’inizio della prima stagione. Ho voluto parlare con lui per capire come operava con i suoi uomini e lui mi ha detto che si è rivisto in me. Da allora siamo amici. Lui è un Carabiniere che non indossa la divisa perché l’Arma e il senso di giustizia ce li ha nel cuore, non nelle stellette”.

Dove vedere la miniserie con Raoul Bova in streaming

