Ultimo, Caccia ai Narcos: torna in replica la miniserie con Raoul Bova | Trama, cast, location, streaming

Da venerdì 3 luglio 2020, arriva in prima serata su Canale 5 la miniserie Ultimo, Caccia ai Narcos, una fiction che è già stata trasmessa per la prima volta a dicembre 2018 nell’arco di due serate: di fatto, la fiction è composta soltanto da due episodi, ma fa parte del ciclo delle vicissitudini legate al personaggio di Ultimo (Capitano Ultimo, ovvero Sergio De Caprio), un militare e politico italiano a capo dell’unità Crimor dei Carabinieri, noto per aver arrestato Totò Riina nel 1993. Quella in onda questa sera, Caccia ai Narcos, è la quinta miniserie del ciclo Ulitmo. Ma di cosa parla questa serie? Qual è la trama e chi vediamo nel cast?

Ultimo, Caccia ai Narcos: trama

A interpretare Ultimo è Raoul Bova, il Colonnello dei Carabinieri responsabile della cattura di Totò Riina, questa volta però sarà alle prese con due gruppi criminali, i più potenti al mondo, uniti nel business del traffico di cocaina proveniente dal Sudamerica. I cartelli messicani dei Narcos hanno deciso di fare affari con la ‘ndrangheta calabrese, per portare droga di origine colombiana anche nei porti italiani. Ultimo non lavora da solo, al suo fianco ci sarà un gruppo di giovani idealisti, detti Anonymous, che hanno deciso di contrastare la violenza e la sopraffazione che ha trasformato le zone del Messico in una terra senza legge. Gli Anonymous, attraverso l’abilità di hacker, raccolgono informazioni e prove per inchiodare i Narcos.

Ultimo, Caccia ai Narcos: il cast

Chi vediamo nel cast della fiction? Partiamo dal protagonista, Raoul Bova, che interpreta il Colonnello Roberto Di Stefano detto Ultimo. Al suo fianco vediamo Nerea Barros che interpreta Laura Zunida Aguilar, Ruben Zamora che interpreta El Cobra, José Dammert è Santiago e Alberto Basaluzzo è il Capitano Lucio De Gregorio. Luca Fiamenghi è Nick, Giusy Loschiavo è Giulia, Mayra Hermosillo è il Commissario Monica Carvajal, mentre Pedro Hernandez Cruz è Zetaro, Pier Giorgio Bellocchio è Rosario Lampada e Turi Catanzaro è Carmine Lampada.

Ultimo, Caccia ai Narcos: location

Dov’è stato girato Ultimo, Caccia ai Narcos? La miniserie targata Mediaset vede diverse location: il cast infatti è stato diviso in Sudamerica, per dare la caccia ai Narcos, in Sicilia e a Roma. Il set infatti si è spostato per quattro settimane in Tijuana, Messico.

Ultimo, Caccia ai Narcos: dove vedere la miniserie in tv e in streaming

Dove vedere in tv la miniserie Ultimo, Caccia ai Narcos? La fiction va in onda su Canale 5 stasera, venerdì 3 luglio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda della fiction ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Ultimo, caccia ai Narcos è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

