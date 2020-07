Ultimo, Caccia ai Narcos: il cast della miniserie di Canale 5

Questa sera, a partire da venerdì 3 luglio 2020, va in onda la fiction Ultimo, Caccia ai Narcos, andata già in onda per la prima volta nel 2018. Questa è una miniserie, composta da soli due episodi, e appartiene al ciclo delle serie tv dedicate a Ultimo. A interpretare il protagonista è Raoul Bova. La fiction è prodotta da Taodue Film per Mediaset e torna su Canale 5 in prima serata con una storia che vede il Colonnello dei Carabinieri alle prese con due gruppi criminali potentissimi, i cartelli messicani dei Narcos con la ‘ndrangheta calabrese, intenzionata a portare la droga di origine colombiana nei porti italiani. Ultimo non lavorerà da solo per fermarli e potrà contare sull’aiuto degli Anonymous, un gruppo abile nell’hacking che ha deciso di mettere a disposizione le proprie abilità per inchiodare i Narcos. Ma chi vediamo nel cast della miniserie?

Ultimo, Caccia ai Narcos: il cast

Chi vediamo nel cast della fiction? Partiamo dal protagonista, Raoul Bova, che interpreta il Colonnello Roberto Di Stefano detto Ultimo. Al suo fianco vediamo Nerea Barros che interpreta Laura Zunida Aguilar, Ruben Zamora che interpreta El Cobra, José Dammert è Santiago e Alberto Basaluzzo è il Capitano Lucio De Gregorio. Luca Fiamenghi è Nick, Giusy Loschiavo è Giulia, Mayra Hermosillo è il Commissario Monica Carvajal, mentre Pedro Hernandez Cruz è Zetaro, Pier Giorgio Bellocchio è Rosario Lampada e Turi Catanzaro è Carmine Lampada. Ultimo, Caccia ai Narcos va in onda con la prima puntata venerdì 3 luglio 2020, alle ore 21:25, su Canale 5.

