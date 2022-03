STEFANIA E MAURIZIO – Stefania e Maurizio sono convolati a nozze circa 4 anni fa e a dividerli è la volontà della ragazza di avere un figlio. Maurizio tuttavia non si sente pronto all’idea di allargare la famiglia. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo….”.

VALENTINA e SAMUEL – Valentina e Samuel, invece, sono sposati da circa 6 anni, ma il loro matrimonio è entrato in crisi dopo che lei, in modo del tutto casuale, ha conosciuto un uomo. E, ad oggi, hanno un rapporto davvero speciale. Poco tempo prima della loro partecipazione al programma, la donna ha inviato a suo marito una lettera dove chiede un divorzio consensuale. Samuel ha però fatto sapere di avere intenzione di “recuperare il matrimonio”.

Streaming e tv