Ultima fermata: format, coppie, quante puntate e streaming

Da mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Ultima fermata, nuovo programma Mediaset firmato Maria De Filippi che vedrà alla conduzione Simona Ventura che ritornerà in casa Mediaset dopo anni di lontananza. Per l’esattezza lo show è concepito dall’idea di Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, autori che da tempo lavorano a stretto contatto con Maria De Filippi e autori di molti programmi della conduttrice di ‘Uomini e Donne’. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Format: come funziona

Il format è completamente dedicato alle coppie e ricorda un po’ quello di Temptation Island, solo che non ci sono le tentatrici o i tentatori che mettono in difficoltà il rispettivo fidanzato o fidanzata. Ovviamente, tutte le coppie che partecipano non stanno attraversando un momento felice della loro storia d’amore. Lo scopo di Ultima Fermata è di mettere alla prova i loro sentimenti e capire se possono proseguire la loro storia d’amore, oppure intraprendere due strade completamente diverse tra loro. Il titolo richiama l’accostamento tra la relazione di coppia e la stazione ferroviaria. Il promo esplicita chiaramente l’idea di fondo del programma: “Si è insieme sullo stesso binario verso un’unica direzione. Ma talvolta abbiamo bisogno di capire se è giusto proseguire uniti o se lasciare quel binario per sempre. Eh sì, a volte bisogna fermarsi e capire se è necessaria un’ultima fermata”.

Ultima fermata: le coppie

Ma quali sono le coppie di Ultima fermata? Al momento non è chiaro quante coppie parteciperanno al programma, ma di sicuro ce ne saranno tre. Eccole:

ADRIANA E JONATAN – Adriana Seredova e Jonatan Rosati, da come mostrato dal promo condiviso sui social, sono due giovani che stanno insieme da quattro anni. Non sappiamo cosa li abbia spinti a scrivere al programma né tantomeno cosa abbia scatenato la loro crisi, fatto sta che Jonatan è seriamente intenzionato ad “affrontare questo problema”.

STEFANIA E MAURIZIO – Stefania e Maurizio sono convolati a nozze circa 4 anni fa e a dividerli è la volontà della ragazza di avere un figlio. Maurizio tuttavia non si sente pronto all’idea di allargare la famiglia. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo….”.

VALENTINA e SAMUEL – Valentina e Samuel, invece, sono sposati da circa 6 anni, ma il loro matrimonio è entrato in crisi dopo che lei, in modo del tutto casuale, ha conosciuto un uomo. E, ad oggi, hanno un rapporto davvero speciale. Poco tempo prima della loro partecipazione al programma, la donna ha inviato a suo marito una lettera dove chiede un divorzio consensuale. Samuel ha però fatto sapere di avere intenzione di “recuperare il matrimonio”.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Ultima fermata su Canale 5? Mediaset non ha reso noto il numero esatto delle puntate in programma. Secondo alcuni rumors dovrebbero però essere quattro: la prima mercoledì 23 marzo 2022; l’ultima mercoledì 6 aprile 2022. Di seguito la possibile programmazione:

Prima puntata: mercoledì 23 marzo 2022

Seconda puntata: mercoledì 30 marzo 2022

Terza puntata: mercoledì 6 aprile 2022

Quarta puntata: mercoledì 13 aprile 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di Ultima fermata? La messa in onda del programma è prevista dalle ore 21,45 alle ore 00,50. La durata complessiva di ogni serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Ultima fermata in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.