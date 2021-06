Speciale Ulisse, Un pianeta meraviglioso streaming e diretta tv: dove vedere la puntata

Questa sera, giovedì 3 giugno 2021, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda una puntata speciale di Ulisse, dal titolo Un pianeta meraviglioso – Il futuro da salvare. Si tratta dell’ultima puntata di questa edizione del programma condotto da Alberto Angela, che per l’occasione avrà come ospite suo padre, il grande Piero Angela. Quale è lo stato di salute della Terra, questo pianeta così piccolo, così fragile e vulnerabile? Quali sono i danni che abbiamo creato all’ambiente con i nostri comportamenti? Quante risorse naturali consumiamo nella vita quotidiana e soprattutto siamo ancora in tempo per rimediare? E come? Sono alcune delle domande a cui cercheranno di rispondere Alberto e Piero Angela in questa puntata speciale di Ulisse. Dove vedere l’ultima puntata di Ulisse Il piacere della scoperta in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 3 giugno 2021, con la quinta e ultima puntata su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky) alle ore 21,25.

Ulisse, Il piacere della scoperta streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Ulisse, il piacere della scoperta, ma di cosa si parla stasera? Si tratta di una puntata speciale per capire lo stato di salute della Terra e l’importanza dell’ambiente. Il nostro mondo è cambiato e per capire quanto sia mutato nel tempo Alberto Angela partirà da un luogo dove la Terra è in continua evoluzione: l’Etna, dove i cambiamenti sono “naturali” per poi passare ad una terrazza virtuale dove si osserveranno gli oceani, la cui temperatura si alza in maniera preoccupante, e i ghiacciai che si sciolgono rischiando di sommergere intere città.

Si tratta di cambiamenti monitorati dal programma nel corso di 20 anni di viaggi ed esplorazioni, e come ospite di eccezione ci sarà Piero Angela. La puntata porterà lo spettatore a Rocchettine, un piccolo paese deserto del Lazio, per comprendere come la natura sia pronta a riprendersi gli spazi abbandonati dall’uomo. Si parlerà infine delle misure preventive al disastro climatico: energie alternative, consumi intelligenti e sfruttamento intelligente delle risorse.