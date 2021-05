Ulisse, Il piacere della scoperta streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, giovedì 27 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Ulisse, Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela che torna per un nuovo viaggio nella cultura e nelle bellezze del nostro Paese con cinque puntate inedite. Il quarto appuntamento di stasera – 27 maggio – è dedicato a due protagonisti assoluti del Medioevo e della cristianità: San Francesco e Santa Chiara. Dove vedere la quarta puntata di Ulisse Il piacere della scoperta in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 27 maggio 2021, con la quarta puntata su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky) alle ore 21,25.

Ulisse, Il piacere della scoperta streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Ulisse, il piacere della scoperta, ma di cosa si parla stasera? La puntata di oggi racconta la vita di Francesco e Chiara: due ragazzi destinati a ereditare gli onori del loro stato sociale ma che si accorgeranno che quel modo di vivere non li soddisfa e sceglieranno una strada nuova: la loro. Con Alberto Angela scopriremo un’Assisi inedita, vuota a causa della pandemia. Tra i vicoli della città, lì dove si è svolta la vicenda di Francesco, ripercorreremo le tappe fondamentali del suo percorso verso la fede: dalla chiesa di San Damiano, dove secondo la tradizione le parole di un crocifisso cambiano per sempre la sua esistenza, alla Porziuncola ora situata dentro la Basilica di santa Maria degli Angeli, che diventa il suo quartiere generale e quello dei ragazzi che si uniranno a lui. A loro si aggiungerà una ragazza nobile, Chiara. Sfuggita a un destino che la voleva moglie e madre, rivelerà nel tempo tutta la sua grandezza.