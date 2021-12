Uà – Uomo di varie età: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Uà – Uomo di varie età, lo show di Claudio Baglioni su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 3 puntate per 3 sabati sera consecutivi. La prima serata è prevista per sabato 4 dicembre 2021; l’ultima per sabato 18 dicembre 2021. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: sabato 4 dicembre 2021, ore 21,45

Seconda puntata: sabato 11 dicembre 2021, ore 21,45

Terza puntata: sabato 18 dicembre 2021, ore 21,45

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Uà – Uomo di varie età? La messa in onda delle singole serate è in programma dalle ore 21,45 alle ore 00,50. La durata complessiva di ogni puntata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore e 5 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Uà – Uomo di varie età, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il sabato sera alle ore 21,45. Non solo tv. Sarà possibile vedere e rivedere lo show in streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.