Uà – Uomo di varie età: cast, ospiti, quante puntate e streaming

Al via sabato 4 dicembre 2021 su Canale 5 alle ore 21,45 va in onda Uà – Uomo di varie età, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni. Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. Tre serate evento uniche e irrinunciabili tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti. “La cosa più divertente è il fatto che questo sia il primo show della mia vita e potrebbe anche essere l’ultimo! Ho fatto tanta televisione, però sono sempre stato uno degli interpreti, mai anche la materia che si stava raccontando”, le parole di Baglioni a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast e ospiti

Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Nel corso della prima serata vedremo: Il Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nino Frassica, Renato Zero, Emanuela Tittocchia, Pablo e Pedro, Giorgia, Pierfrancesco Favino, Eros Ramazzotti, Alex Britti, Neri Marcorè e Francesco Pannofino.

Uà – Uomo di varie età: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Uà – Uomo di varie età su Canale 5? In tutto andranno in onda 3 puntate per 3 sabati sera. La prima è prevista sabato 4 dicembre 2021; l’ultima sabato 18 dicembre 2021. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: sabato 4 dicembre 2021

Seconda puntata: sabato 11 dicembre 2021

Terza puntata: sabato 18 dicembre 2021

Quanto dura (durata) ogni puntata di Uà – Uomo di varie età? La messa in onda delle singole serate è in programma dalle ore 21,45 alle ore 00,50. La durata complessiva di ogni puntata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore e 5 minuti.

Le parole di Claudio Baglioni

“Ho sempre amato la televisione. Non solo perché è, in assoluto, la platea più vasta di fronte alla quale un artista possa desiderare di esibirsi, ma anche perché è il più popolare dei media”, ha detto Baglioni. “L’unico davvero capace di raggiungere tutti, con un linguaggio chiaro, semplice, immediato, che sa far riflettere e sognare ma, soprattutto, regalare emozioni grandi e sempre nuove. In questo, somiglia molto alla canzone: un’arte povera ma universale, diretta e poetica, in grado di affascinare, farsi comprendere e diventare di tanti. Per questo ho accolto l’invito di Mediaset a pensare per lo schermo uno show sulla mia vicenda umana e artistica che comprendesse molte forme di espressione e di spettacolo, tra concerto e performance, musical e happening, intrattenimento e fiction, racconto e varietà. In un moto perpetuo che lega ogni storia e ogni età allo spazio e al tempo in cui vivono”.

Streaming e tv

Dove vedere Uà – Uomo di varie età in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il sabato sera alle ore 21,45. Non solo tv. Sarà possibile vedere e rivedere lo show in streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.