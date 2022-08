Twisted twin – Il lato oscuro della mia gemella: trama, cast e streaming del film

Questa sera va in onda Twisted twin – Il lato oscuro della mia gemella in prima TV su Rai 2. Si tratta di un thriller americano diretto da Jeff Hare uscito nel 2019. Scopriamo di seguito qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Il film racconta di Tess, molto legata a sua madre Patricia e al loro ranch con i cavalli dov’è cresciuta. Ma è anche pronta a lasciarsi quella vita alle spalle per frequentare il college. Durante il weekend di orientamento, conosce Sammy Crain che sembra essere la sua sorella gemella. La ragazza le racconta cos’è accaduto e come sono state separate alla nascita. Tess è entusiasta all’idea di avere una sorella e ancor di più di averla ritrovata. Purtroppo non sa che Sammy le nasconde qualcosa e lo appura nel modo peggiore. I genitori adottivi di Sammy vengono ritrovati morti e la ragazza viene accusata di omicidio. Peccato che Sammy abbia preso il posto di Tess, per cui adesso è Tess a dover pagare le conseguenze di quel gesto brutale. Le ha rubato l’identità e anche la fortuna di famiglia, in più vuole farla franca con l’omicidio. Ma Tess non è disposta a rinunciare alla sua libertà per un crimine che non ha commesso.

Twisted twin – Il lato oscuro della mia gemella: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto qual è la trama, vediamo invece chi fa parte del cast. Ad interpretare Tess, la protagonista, è Lauren Swickard. Ecco attori e personaggi del film:

Lauren Swickard è Tess Houston

Jennifer Taylor è Patrizia

Rory Gibson è Damon

Peter Onorati è il detective Moreno

Merrick McCartha è il detective Fisher

Bryson Powers è Lucas

Jack Armstrong è Mitch Crain

Julie Lancaster è Kim Crain

Streaming e TV

Dove vedere Twisted twin – Il lato oscuro della mia gemella in streaming e TV? Il film va in onda sabato 6 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 2. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay.