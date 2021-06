Tutti i segreti di mio marito: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 17 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Tutti i segreti di mio marito, film thriller del 2020 diretto da Troy Scott. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Karen Croft (Sarah Butler) è ossessionata da un incubo che la perseguita, anche durante il giorno, in cui è convinta di aver ucciso una giovane donna, ignorandone, però, la causa. Il marito, affermato psichiatra che tra le sue tecniche terapeutiche usa frequentemente l’ipnosi, si offre di aiutarla. Ma la situazione anziché migliorare peggiora sempre più, finché la donna si trova, senza ricordarsi come, sull’orlo di una diga in un atteggiamento apparentemente suicida. Viene però soccorsa e salvata da un medico di passaggio e da quel momento le cose iniziano ad assumere un risvolto del tutto inaspettato ed estremamente tragico. Accusata di aver effettivamente ucciso una ragazza, imputazione avvalorata da inconfutabili prove offerte dal marito, Karen riesce a scappare. Nel disperato tentativo di dimostrare la propria innocenza, scoprirà un’amara verità…

Tutti i segreti di mio marito: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tutti i segreti di mio marito, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Streaming e tv

Dove vedere Tutti i segreti di mio marito in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.