Tutta colpa di Freud streaming e diretta tv: dove vedere la serie tv

Stasera, mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata di Tutta colpa di Freud, la serie televisiva italiana creata da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta, ispirata all’omonimo film del 2014 diretto dallo stesso Genovese e pubblicata sulla piattaforma streaming on demand Prime Video il 26 febbraio 2021. Dove vedere Tutta colpa di Freud in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre).

Tutta colpa di Freud streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi in onda sui canali Mediaset da pc, tablet, smartTv e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Tutta colpa di Freud, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna. Ecco la programmazione su Canale 5: