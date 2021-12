Tutta colpa di Freud: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv

Da mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda Tutta colpa di Freud, la serie televisiva italiana creata da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta, ispirata all’omonimo film del 2014 diretto dallo stesso Genovese e pubblicata sulla piattaforma streaming on demand Prime Video il 26 febbraio 2021. La serie verrà trasmessa in chiaro ogni mercoledì su Canale 5 in quattro prime serate e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Francesco è uno psicoanalista milanese, separato da tempo e con tre figlie che ha cresciuto da solo: Sara, prossima al matrimonio, Marta, ricercatrice universitaria, ed Emma, che ha appena finito il liceo. Dopo che anche l’ultima delle sue figlie lascia la casa paterna, Francesco si ritrova a dover andare lui stesso in terapia. Una serie di circostanze costringe le tre figlie a tornare a vivere con lui e Francesco deve gestire questa situazione inaspettata, mentre cerca di mettere ordine nella sua vita e in quella dei suoi pazienti.

Tutta colpa di Freud: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Tutta colpa di Freud, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Bisio: Francesco Taramelli

Claudia Pandolfi: Anna Cafini

Max Tortora: Matteo De Tommasi

Caterina Shulha: Sara Taramelli

Marta Gastini: Marta Taramelli

Demetra Bellina: Emma Taramelli

Luca Bizzarri: Claudio Malesci

Lana Vladi: Niki

Valerio Morigi: Filippo

Luca Angeletti: Ettore Ascione

Magdalena Grochowska: Angelica

Stefania Rocca: Chiara Leonardi

Giuseppe Spata: Riccardo Della Martire

Giancarlo Previati: Giacomo

Elisabetta Coraini: Ginecologa di Sara

Silvia Cohen: Elide

Lele Vannoli: Ricettatore

Michelangelo Pulci: Andrologo

Herbert Ballerina: Giulio

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per la serie tv Tutta colpa di Freud in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale 8 episodi). La prima sarà tramessa mercoledì 1 dicembre 2021; l’ultima mercoledì 22 dicembre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata (episodi 1-2): mercoledì 1 dicembre 2021

Seconda puntata (episodi 3-4): mercoledì 8 dicembre 2021

Terza puntata (episodi 5-6): mercoledì 15 dicembre 2021

Quarta puntata (episodi 7-8): mercoledì 22 dicembre 2021

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tutta colpa di Freud in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi in onda sui canali Mediaset da pc, tablet, smartTv e smartphone.