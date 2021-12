Tutta colpa di Freud: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv

Quante puntate sono previste per Tutta colpa di Freud, la serie televisiva italiana creata da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta, ispirata all’omonimo film del 2014 diretto dallo stesso Genovese in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale 8 episodi). La prima sarà tramessa mercoledì 1 dicembre 2021; l’ultima mercoledì 22 dicembre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata (episodi 1-2): mercoledì 1 dicembre 2021

Seconda puntata (episodi 3-4): mercoledì 8 dicembre 2021

Terza puntata (episodi 5-6): mercoledì 15 dicembre 2021

Quarta puntata (episodi 7-8): mercoledì 22 dicembre 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Tutta colpa di Freud? La messa in onda di ogni puntata è prevista dalle ore 21,40 (circa) alle ore 23,30. Pubblicità incluse quindi la durata prevista dovrebbe essere di circa 2 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Tutta colpa di Freud, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi in onda sui canali Mediaset da pc, tablet, smartTv e smartphone.