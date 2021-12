Tutta colpa di Freud, prossima puntata: le anticipazioni (22 dicembre)

Cosa succederà nella prossima puntata (22 dicembre) della serie tv Tutta colpa di Freud in onda su Canale 5? Nel primo episodio della quarta e ultima puntata Emma vuole iscriversi alla facoltà di scienze della comunicazione. Francesco inizia le pratiche per il divorzio da Angelica. Marta chiede aiuto a Riccardo per la separazione della sorella ma lui risponde che non è il suo campo. Riccardo decide che è arrivato il momento di risolvere la questione e comunica a Marta che deve andare all’estero per lavoro. Claudio ed Emma ci ricascano e si baciano sul lavoro davanti a tutti; poco dopo l’uomo si confronta con Francesco nel suo studio. Sara e Marta scoprono che Filippo ha già una nuova compagna; mentre Niki le propone di fare un viaggio insieme, la ragazza scopre di essere incinta e a cena racconta tutto al padre. Matteo rifiuta le avances di Chiara perché teme di fare brutta figura a letto.

Nel secondo episodio della prossima puntata (quarta e ultima) di Tutta colpa di Freud, Francesco si è buttato con Anna e, dopo aver deciso di interrompere la terapia e il loro rapporto medico-paziente, la invita a cena. Marta scopre la verità dalla zia di Riccardo ma decide di perdonarlo. Sara comunica a Niki e a Filippo di essere incinta; quest’ultimo decide quindi di perdonarla e le chiede di tornare insieme. Francesco incontra Angelica che finalmente è tornata a Milano e che vuole rivedere le figlie. Matteo va a casa di Chiara e si dichiara. La cena tra Francesco e Anna salta poiché Angelica picchia contro un tram e finisce al pronto soccorso; la donna si risveglia dopo non molto in ospedale davanti alla famiglia ma ha perso la memoria.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per la serie tv Tutta colpa di Freud? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna. Ecco la programmazione completa su Canale 5: