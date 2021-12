Tutta colpa di Freud, prossima puntata: le anticipazioni (15 dicembre)

Cosa succederà nella prossima puntata (15 dicembre) della serie tv Tutta colpa di Freud in onda su Canale 5? Nel primo episodio della terza puntata Francesco sogna di fare l’amore con la Cafini; proprio alla psichiatra racconta di aver sognato mentre lo faceva con una donna senza svelare che si tratta proprio di lei. Poco dopo per strada la vede baciare un uomo e si intristisce. Riccardo confessa a Francesco di aver mentito alla ragazza dato che non è ancora un avvocato ma solo un praticante. Emma salva la figlia di Claudio, accusata di aver rubato dei vestiti in un negozio, e i due si baciano in auto. Francesco sente Emma e Marta discutere di questa cosa e si intromette arrabbiandosi molto dato che lei ha solo 18 anni e Claudio ne ha almeno 30 in più; lo stesso Malesci a cena le fa presente che la loro è stata una scivolata. Intanto Sara, che ha passato la notte da Niki ed è molto confusa, all’hotel dei suoceri si scontra duramente con Piera, la madre di Filippo, che poi chiama Francesco attaccando pure lui; poco dopo Filippo per messaggio le chiede la separazione. Matteo inizia a frequentare Chiara. Una sera Francesco aspetta la dottoressa Anna Cafini dicendole che era lei nel sogno.

Nel secondo episodio della terza puntata di Tutta colpa di Freud, Francesco confessa alle figlie di non aver concesso il divorzio a loro madre e di essere ora pronto a farlo. Marta vuole dimostrare che la ricerca universitaria sia la sua e Riccardo continua ad aiutarla non trovando il coraggio di dirle chi è veramente. Sara affronta Filippo il quale le dà il tempo di trovarsi un altro lavoro prima di dare le dimissioni forzate; sarà Niki a trovarle un’occupazione in un b&b di un’amica. Emma conosce un ragazzo in sede facendo ingelosire Claudio il quale però la respinge di nuovo. Riccardo confessa a Marta di essere solo un praticante e di essere paziente del padre ma lei si è addormentata e poco dopo viene sorpreso proprio da Francesco nello studio.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per la serie tv Tutta colpa di Freud? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna. Ecco la programmazione completa su Canale 5: