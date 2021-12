Tutta colpa di Freud – La serie: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Stasera, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata di Tutta colpa di Freud, la serie televisiva italiana creata da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta, ispirata all’omonimo film del 2014 diretto dallo stesso Genovese e pubblicata sulla piattaforma streaming on demand Prime Video il 26 febbraio 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Nel primo episodio della quarta e ultima puntata Emma vuole iscriversi alla facoltà di scienze della comunicazione. Francesco inizia le pratiche per il divorzio da Angelica. Marta chiede aiuto a Riccardo per la separazione della sorella ma lui risponde che non è il suo campo. Riccardo decide che è arrivato il momento di risolvere la questione e comunica a Marta che deve andare all’estero per lavoro. Claudio ed Emma ci ricascano e si baciano sul lavoro davanti a tutti; poco dopo l’uomo si confronta con Francesco nel suo studio. Sara e Marta scoprono che Filippo ha già una nuova compagna; mentre Niki le propone di fare un viaggio insieme, la ragazza scopre di essere incinta e a cena racconta tutto al padre. Matteo rifiuta le avances di Chiara perché teme di fare brutta figura a letto. Nel secondo episodio della quarta e ultima puntata di Tutta colpa di Freud – La serie, Francesco si è buttato con Anna e, dopo aver deciso di interrompere la terapia e il loro rapporto medico-paziente, la invita a cena. Marta scopre la verità dalla zia di Riccardo ma decide di perdonarlo. Sara comunica a Niki e a Filippo di essere incinta; quest’ultimo decide quindi di perdonarla e le chiede di tornare insieme. Francesco incontra Angelica che finalmente è tornata a Milano e che vuole rivedere le figlie. Matteo va a casa di Chiara e si dichiara. La cena tra Francesco e Anna salta poiché Angelica picchia contro un tram e finisce al pronto soccorso; la donna si risveglia dopo non molto in ospedale davanti alla famiglia ma ha perso la memoria.

Cast

Abbiamo visto la trama di Tutta colpa di Freud, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: