Tutta colpa della fata Morgana: la trama del film-tv in onda stasera su Rai 1

Qual è la trama di Tutta colpa della fata Morgana, il film-tv del 2021 in onda stasera – martedì 19 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? La storia è ambientata a Scilla. Qui vive la protagonista Gabriella che, con l’amica Anna, sta per coronare il suo sogno di aprire la prima spadara a gestione femminile del paese. Un sogno che, però, viene infranto da Claudio, self made man di Milano che ha acquisito l’immobile su cui avevano messo gli occhi Gabriella ed Anna per realizzare un eco-resort. Lo stabile in questione è nota a Scilla come la Casa del violinista, un luogo che, stando ad alcune leggende, è maledetto. Da qui, l’idea di Gabriella: insieme ad Anna, rendere quelle leggende reali e far davvero credere che quella casa sia popolata dallo spirito del violinista pazzo. Approfittando del fatto che Pasquale, capocantiere del progetto e marito di Anna, è un fifone, sui muri iniziano a comparire incantesimi, sono messi in scena fenomeni paranormali fino a far comparire il violinista, interpretato dalla stessa Gabriella. Gli scillesi sono terrorizzati: i lavori si fermano bruscamente, e Gabriella sembra avercela fatta. Ma quando Claudio le chiede aiuto, nella protagonista iniziano ad insinuarsi i primi sensi di colpa, fino a rendersi conto che forse hanno lo stesso progetto di vita.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tutta colpa della fata Morgana in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 19 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite internet.