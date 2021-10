Tutta colpa della fata Morgana: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Questa sera, martedì 19 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Tutta colpa della fata Morgana, film-tv diretto da Matteo Oleotto, che ha già diretto per il ciclo di “Purché finisca bene” il film Mai scherzare con le stelle! Protagonisti Nicole Grimaudo e Davide Iacopini. Il film-tv è stato prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni, in collaborazione con Rai Fiction. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia è ambientata a Scilla. Qui vive la protagonista Gabriella che, con l’amica Anna, sta per coronare il suo sogno di aprire la prima spadara a gestione femminile del paese. Un sogno che, però, viene infranto da Claudio, self made man di Milano che ha acquisito l’immobile su cui avevano messo gli occhi Gabriella ed Anna per realizzare un eco-resort. Lo stabile in questione è nota a Scilla come la Casa del violinista, un luogo che, stando ad alcune leggende, è maledetto. Da qui, l’idea di Gabriella: insieme ad Anna, rendere quelle leggende reali e far davvero credere che quella casa sia popolata dallo spirito del violinista pazzo. Approfittando del fatto che Pasquale, capocantiere del progetto e marito di Anna, è un fifone, sui muri iniziano a comparire incantesimi, sono messi in scena fenomeni paranormali fino a far comparire il violinista, interpretato dalla stessa Gabriella. Gli scillesi sono terrorizzati: i lavori si fermano bruscamente, e Gabriella sembra avercela fatta. Ma quando Claudio le chiede aiuto, nella protagonista iniziano ad insinuarsi i primi sensi di colpa, fino a rendersi conto che forse hanno lo stesso progetto di vita.

Tutta colpa della fata Morgana: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutta colpa della fata Morgana, ma qual è il cast completo del film tv in onda oggi? I due protagonisti sono interpretati da Nicole Grimaudo e Davide Iacopini, entrambi molto noti al mondo delle fiction. Oltre a loro due, nel cast presente Tecla Insolia (cantate e protagonista di Vite in fuga e La bambina che non voleva cantare), Corrado Fortuna (Tutti pazzi per amore ed Anna) e Claudia Potenza (La Compagnia del Cigno).

Location

Dove è stato girato (location) Tutta colpa della fata Morgana? Il film-tv è stato girato in Calabria, tra Scilla, Pizzo e Briatico, sul litorale calabro. Le riprese sono state effettuate nella prima metà del 2021, per concludersi a giugno scorso.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Tutta colpa della fata Morgana su Rai 1? Essendo un film andrà in onda una sola puntata. Il film però si innesta in un ciclo di pellicole scelte dalla Rai dal titolo “Purché finisca bene”.

Streaming e tv

Dove vedere Tutta colpa della fata Morgana in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 19 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite internet.