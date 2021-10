Tutta colpa della fata Morgana: il cast (attori) della fiction

Qual è il cast completo (attori) di Tutta colpa della fata Morgana, il film tv del 2021 diretto da Matteo Oleotto per il ciclo “Purché finisca bene” su Rai 1? I due protagonisti della fiction sono interpretati da Nicole Grimaudo e Davide Iacopini, entrambi molto noti al mondo delle fiction. Oltre a loro due, nel cast presente Tecla Insolia (cantate e protagonista di Vite in fuga e La bambina che non voleva cantare), Corrado Fortuna (Tutti pazzi per amore ed Anna) e Claudia Potenza (La Compagnia del Cigno).

Location

Dove è stato girato (location) Tutta colpa della fata Morgana? Il film-tv è stato girato in Calabria, tra Scilla, Pizzo e Briatico, sul litorale calabro. Le riprese sono state effettuate nella prima metà del 2021, per concludersi a giugno scorso.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto cast e location di Tutta colpa della fata Morgana, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 19 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite internet.