Tutta colpa dell’amore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 21 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Tutta colpa dell’amore, film del 2002 diretto da Andy Tennant con Reese Witherspoon, Josh Lucas e Patrick Dempsey. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Melanie Carmichael, originaria dell’Alabama e stilista di successo di New York, è sul punto di sposare Andrew Hennings, lo scapolo più ambito della città. L’unico problema è che si era già sposata in precedenza con Jake, campagnolo amico d’infanzia, dal quale non aveva ancora divorziato. Urge ritornare al paesello per tentare di convincerlo alla separazione, impresa non semplice. Ma dopo averlo finalmente convinto con metodi non proprio amorevoli, Melanie si renderà conto che non è facile rinunciare alle proprie origini. Specie se ci si scopre ancora innamorate del consorte.

Tutta colpa dell’amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tutta colpa dell’amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Reese Witherspoon: Melanie “Carmichael” Smooter

Josh Lucas: Jake Perry

Patrick Dempsey: Andrew Hennings

Candice Bergen: Katherine Hennings

Mary Kay Place: Pearl Smooter

Fred Ward: Earl Smooter

Ethan Embry: Bobby Ray

Jean Smart: Stella Ray

Melanie Lynskey: Lurlynn

Courtney Gains: Sceriffo Wade

Mary Lynn Rajskub: Dorthea

Rhona Mitra: Tabatha Wadmore-Smith

Nathan Lee Graham: Frederick Montana

Kevin Sussman

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tutta colpa dell’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

