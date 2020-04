Tu si que vales, la replica su Canale 5 e l’annuncio del vincitore

Questa sera, mercoledì 22 aprile 2020, va in onda una replica di Tu si que vales, il programma Mediaset andato in onda nel 2019 che ha portato nella casa degli italiani tantissimi artisti emergenti, talento e anche grasse risate che hanno trasmesso emozioni a tutto il paese. Quella che va in onda questa sera in realtà è la replica della puntata finale dell’ultima edizione di Tu si que vales, andata in onda nel 2019.

Tu si que vales è uno dei programmi più amati di Canale 5 e, nell’ultima edizione, ha visto seduti diversi giudici, tra cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudi Zerbi, Teo Mammuccari e anche la new entry Sabrina Ferilli, che ha rappresentato in realtà la giuria popolare. Alla conduzione è rimasta salda la presenza di Belen Rodriguez, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

L’edizione 2019 di Tu si que vales è stata una delle più amate e seguite dal pubblico di Canale 5, grazie ai tanti dilettanti allo sbaraglio che hanno saputo animare il piccolo schermo Mediaset.

Tu si que vales, il vincitore dell’edizione 2019 annunciato stasera

Ma chi ha vinto l’edizione 2019 di Tu si que vales? Nella puntata che va in onda questa sera, 22 aprile 2020, scopriremo che l’ultima edizione è stata vinta da una donna. A giudicare le esibizioni dei concorrenti è stata la giuria composta dai pilastri del programma più qualche simpatica aggiunta. A vincere è stata Enrica Musto, una ragazza di 21 anni da Avellino che ha stregato il pubblico di Canale 5 con la sua musica lirica.

La vittoria è stata portata a casa con il brano “C’era una volta il West” di Ennio Morricone, una versione toccante che ha commosso sia il pubblico in sala che lo staff del programma.

Tu si que vales, dove vedere la finale 2019 in streaming

Ma dove vedere Tu si que vales? Il programma va in onda su Canale 5 mercoledì 22 aprile in prima tv alle ore 21:25. Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.

