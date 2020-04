Tu si que vales: chi è Enrica Musto, la vincitrice dell’edizione 2019

Nella puntata che va in onda questa sera – 22 aprile 2020 – in replica su Canale 5, scopriremo chi è la vincitrice di Tu si que vales 2019. Mediaset ha pensato di regalare un po’ di spensieratezza al suo pubblico durante la quarantena da Coronavirus e allora ha riproposto la finale dell’ultima edizione di Tu si que vales, il programma a caccia di talenti che vede schierati in giuria Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli come giurai popolare. A vincere tra i tanti talenti e dilettanti allo sbaraglio abbiamo visto Enrica Musto, che ha trionfato alla finale con una cover di Ennio Morricone. Ma chi è Enrica Musto? Cosa sappiamo sul suo conto?

Enrica Musto, la vincitrice di Tu si que vales 2019: chi è

Enrica Musto, 21 anni, viene da Avellino e studia canto lirico da quando aveva 12 anni. Prima di arrivare sul palcoscenico di Tu si que vales, ha partecipato a diversi concorsi ed è arrivata terza al Concorso Internazionale di canto lirico di Verona, dov’è stata notata proprio da Katia Ricciarelli, la quale ha deciso di prenderla con sé e portarla in giro con il suo tour. Enrica è molto amica di Alberto Urso, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi: la loro amicizia è nata nel 2017, quando entrambi parteciparono a una masterclass della Ricciarelli e hanno immortalato il momento su Instagram.

Dopo la vittoria a Tu si que vales, Enrica è scoppiata in lacrime e Belen Rodriguez l’ha definita una giovane promessa della lirica. “Ma lei non ci crede abbastanza. Il fidanzato e la madre fanno il possibile per incoraggiarla”. Enrica ha portato a casa la vittoria sulle note di “C’era una volta il West” di Ennio Morricone.

“Sono partita dalla semifinale, la mia prima esperienza in Tv, e lì ero proprio terrorizzata. L’impatto è stato duro, ma comunque motivante, mi ha dato grande carica. Ho, quindi, acquistato sicurezza e per la finale mi sono presentata pronta”, ha spiegato la vincitrice di Tu si que vales.

Potrebbero interessarti Netflix raggiunge 16 milioni di utenti durante l’emergenza Covid-19 Quanto guadagna Alberto Angela: lo stipendio del conduttore di Meraviglie Duca degli Abruzzi, chi era l’alpinista rievocato da Alberto Angela in Meraviglie